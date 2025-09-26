Bättringsmålare
2025-09-26
Är du en driven och noggrann person med sinne för detaljer? Har du erfarenhet av målning?
BAE Systems Hägglunds söker nu bättringsmålare till sin verksamhet.
Låter det som ett jobb för dig? Ta chansen och skicka in din ansökan omgående!
Din framtida utmaning
BAE Systems Hägglunds i Örnsköldsvik befinner sig i en expansiv fas med anledning av nya affärer. För att möta efterfrågan rekryteras nu en bättringsmålare till avdelningen Ytbehandling.
På avdelningen är vi ett härligt gäng som jobbar tillsammans i en fin anläggning. Vi ansvarar för ytbehandling av detaljer, vagnar samt med diverse bättringsmålning. I rollen som bättringsmålare kommer du främst att arbeta med bättringsmålning av våra fordon CV90 och BVS10.
Den du är
För att lyckas i rollen tror vi att du har några års erfarenhet av liknade arbete. Meriterande är utbildning inom byggnadsmåleri samt truck och traverskort.
Du talar och skriver svenska flytande. Du har grundläggande IT-kunskaper.
Som person är du driven, initiativtagande och noggrann. Du är också mån om att alltid slutföra det arbete du påbörjat på bästa sätt.
Hålla ordning och reda samt hög riskmedvetenhet är också något vi värdesätter.
Vad du blir en del av
Hos oss kommer du att ha kul på jobbet! Du blir en del av ett team bestående av kompetenta och stöttande medarbetare som slussar högkvalitativt arbete vidare i vårt produktionsflöde. Du kommer att få jobba med framtidens teknik i ett globalt företag där du har stora möjligheter till utveckling.
Om du inte kan se filmen, klicka på länken: https://youtu.be/sbvv-Jm2PhI
BAE Systems levererar några av världens mest avancerade, teknikledande lösningar inom försvar, flyg och säkerhet. Vi har 82 500 kvalificerade medarbetare i mer än 40 länder. Genom att vi arbetar tillsammans med kunder och lokala partners, levererar vi produkter och tjänster med militär kapacitet, som skyddar människor och den nationella säkerheten samt säkrar viktig information och infrastruktur.
BAE Systems Hägglunds fokuserar på utveckling, tillverkning, integration och support av ett brett spektrum av militära fordon till kunder över hela världen. Våra främsta produkter är medeltunga stridsfordon (CV90), bepansrade terrängfordon (BvS10), stöd och support samt elhybrida drivsystem för den civila marknaden. Pålitlig, Innovativ och Djärv är ledorden för vår verksamhet.
Publiceringsdatum2025-09-26Kontaktperson för detta jobb
Har du frågor är du varmt välkommen att höra av dig till:
Jan Holmner (rekryterande chef) 070-265 68 94
Lisa Fagerström (rekryteringskonsult) 076-824 17 89.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placeringsort Örnsköldsvik.
Vi arbetar med försvarssekretess, vilket innebär både legala krav samt speciella krav från våra kunder på oss som företag. Alla som anställs ska därför genomgå säkerhetskontroll och drogtest.
