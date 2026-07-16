Bartender till Téte i Stockholm
M Dryck & Konsult AB / Servitörsjobb / Stockholm Visa alla servitörsjobb i Stockholm
2026-07-16
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Är du bartender och trivs i en miljö där varje kväll bjuder på puls, möten och härlig stämning?
På Tête är baren en självklar del av upplevelsen. Här samlas gäster för god mat, kreativa cocktails och en kväll där servicen håller lika hög nivå som maten och drycken.
Nu söker vi 1 bartender som vill bli en del av vårt team.Publiceringsdatum2026-07-16Om tjänsten
Vi söker dig som tycker om att arbeta bakom baren och som förstår att rollen handlar om mer än att blanda drinkar. Du är en viktig del av gästupplevelsen och bidrar till den energi och atmosfär som gör att gästerna vill komma tillbaka.
Hos oss arbetar du i ett högt tempo tillsammans med ett engagerat team där samarbete och service alltid kommer först.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av att arbeta som bartender.
Är trygg i mötet med gäster och gillar att skapa en personlig upplevelse.
Trivs i ett högt tempo och behåller lugnet när det blir mycket att göra.
Är ansvarstagande, positiv och bidrar med bra energi till teamet.
Tycker om att arbeta tillsammans med andra och hjälper till där det behövs.
För oss är personlighet, servicekänsla och rätt inställning minst lika viktigt som erfarenhet.
Vi erbjuder
Hos Tête blir du en del av en restaurang där mat, dryck och atmosfär går hand i hand. Här får du arbeta tillsammans med kollegor som brinner för sitt yrke och som alltid strävar efter att ge gästerna en upplevelse utöver det vanliga.
Vi erbjuder:
Start vecka 32.
Kvällsarbete.
Lön enligt överenskommelse
Ett engagerat team och en arbetsplats med höga ambitioner.
Låter det här som något för dig? Välkommen med din ansökan, vi intervjuar löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8078818-2103216". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare M Dryck & Konsult AB
(org.nr 559071-6857), https://jobb.progressioswe.se
Stockholms Centralstation (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Progressio Jobbnummer
10004203