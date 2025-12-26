Bartender till Surflogiet
2025-12-26
Precis vid stranden på Gotlands västra sida i skuggan av de hundra år gamla martallarna ligger Surflogiet. Ett litet paradis med rötterna i surfkulturen, ett stort hjärta för livsstilen och hur vi tar hand om jorden vi lever på.
Verksamheten består av 28 bäddar fördelat på 11 tält, eventtält för grupp och konferens, wellnesstält för yoga och massage, restaurang med strandbar, kök, aktivitetsanläggning. Surflogiet har öppet varje dag, från juni till augusti. Baren är öppet från 11:30 till 23:00, med lunch och middagsservering. Från och med slutet på maj till och med augusti tar vi även emot gruppbokningar för konferenser, bröllop eller fester.
På Surflogiet sluter våra kollegor upp varje dag för att tillsammans skapa och servera utsökta och hållbara drycker och maträtter. Vi välkomnar våra gäster med våra egna unika jag, det är så vi kan ge dem de genuint personliga upplevelserna som skapar minnesvärda möten. För oss själva och våra gäster.
Eftersom vi har högt fokus på hållbarhet kommer du att arbeta i en miljö där vi använder lokala och ekologiska råvaror, vårt eget kranvatten, återvinner, samt är plastfria till förmån för det hållbara samhället.
Med ett starkt fokus på hållbarhet arbetar du i en miljö som prioriterar lokala och ekologiska ingredienser, återanvänder, återbrukar, återvinner och är plastfri för miljöns bästa. Vi älskar gotländska produkter, och om inte gotländska så svenskproducerade.
Du kommer att få möjligheten att bidra med dina egna idéer och kunskaper till barmenyn. Vi älskar att samarbeta med köket, så förbered dig på att vara kreativ!
Du är en social och självsäker personlighet som säkerställer hög standard i baren samtidigt som du är strukturerad och fokuserad på gästernas nöjdhet.
Stark kunskap om cocktails och drycker i allmänhet. Stresstålig och van vid att arbeta i en snabb miljö, både individuellt och i team.
Vi erbjuder även personalboende i Tofta för våra medarbetare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
För enkelhetens skull använd formuläret på våran hemsida under fliken "work"
E-post: hedda@surflogiet.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BARTENDER 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Surflogiet AB
(org.nr 556925-5085), http://www.surflogiet.se
Eskelhem Toftavägen 374 (visa karta
)
622 66 GOTLANDS TOFTA Jobbnummer
9663892