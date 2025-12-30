Bartender till Ragnerud Kök

Ragnerud Business AB / Servitörsjobb / Färgelanda
2025-12-30


Vill du arbeta i en naturnära miljö där samtalen är lika viktiga som smakerna i glaset? På Ragnerud kök, mitt i Ragnerud Vandringsdestination, söker vi nu en bartender som även trivs med servering och gästkontakt.
Ragnerud kök är en naturlig mötesplats mitt i Ragnerud Vandringsdestination - en plats dit vandrare, livsnjutare och naturälskare kommer för att landa, äta gott och andas ut. Nu söker vi bartender som vill vara en del av vårt team under sommarsäsongen.

2025-12-30

Som bartender hos oss ansvarar du för baren och dryckesserveringen, men är också en del av serveringsteamet. Du blandar drinkar, serverar mat och dryck, tar hand om gäster i matsalen och bidrar till en personlig och avslappnad upplevelse från första till sista beställning.
Har erfarenhet av bararbete och/eller servering
Har känsla för smaker, presentation och helhet
Är flexibel och trivs med varierade arbetsuppgifter
Kan arbeta kvällar, helger och under sommarsäsongen
Har ett genuint intresse för service och människor
Är positiv, ansvarstagande och gillar att arbeta i team

En säsongsanställning i en unik naturmiljö
Ett familjärt arbetslag med nära samarbete
Varierade arbetsdagar där ingen dag är den andra lik
Möjlighet att kombinera arbete med friluftsliv och natur

Skicka din ansökan med några rader om dig själv och din erfarenhet. Urval sker löpande.
Välkommen till en säsong fylld av möten, smaker och natur

Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: jobb@ragnerud.com

Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hovmästare".

Detta är ett deltidsjobb.

Ragnerud Business AB (org.nr 559078-2891)
Jolsäter 15 (visa karta)
458 97  HÖGSÄTER

Ragnerud Kök

9666589

