Bartender, Stationen i Uppsala
Svenssons Krogar I Uppsala AB / Servitörsjobb / Uppsala Visa alla servitörsjobb i Uppsala
2025-10-29
Restaurangkoncernen Svenssons Krogar startade sin verksamhet 1991. Företaget är uppdelat i tre separata restaurangbolag: Aaltos, Stationen och Saluhallen.
Vi söker dig med minst något års erfarenhet som bartender och vi ser gärna att du vill arbeta med oss under en längre period. Vi är ett ständigt växande företag med många och goda utvecklingsmöjligheter.
Sedvanliga arbetsuppgifter i baren vilket även kan innefatta lättare servering, städ, plock och liknande. I tjänsten ingår också att hålla sig uppdaterad på vårt sortiment och vår meny.
Arbetstiderna är framförallt helger och kvällar, du bör kunna arbeta 3-5 kvällar i veckan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: jobb@svenssonskrogar.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bartender Stationen". Arbetsgivare Svenssons Krogar i Uppsala AB
(org.nr 556478-0434), http://www.stationen.se
Sysslomansgatan 15 (visa karta
)
753 14 UPPSALA Jobbnummer
9579267