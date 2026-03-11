Bartender Sökes, Södermalm
2026-03-11
Vårat team består av en härlig mix av tjejer och killar som vill erbjuda våra gäster topp service. Brother Tuck är bland Södermalms äldsta och bästa krogar.
Vi erbjuder en varierande meny med klassiska svenska smaker och internationella rätter med en internationell bar. Vår verksamhet har öppet måndag till söndag, från eftermiddag till kväll. Vi söker dig som vill arbeta som servitris/servitör med följande arbetsuppgifter:
• Agera hovmästare
• Ta emot beställningar
• Servera mat och dryck
• Stå till gästens förfogande
Viktigt att du har tidigare erfarenhet av service yrket samt att du kan jobba sena timmar (17.00-03.00). Måndag till söndag öppnar vi 14.00 och stänger 00.00 om inte det är några större sports evenemang förutom fredagar och lördagar då vi har öppet till 03.00. Fredagar och lördagar är det väldigt högt tempo och då krävs det att man kan vara stresstålig och att man arbetar effektivt.
Erfarenhet är ett krav. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
E-post: bojaoma@gmail.com
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Restaurang Sparreholmen AB
(org.nr 559155-6237)
Götgatan 85
)
116 62 STOCKHOLM Arbetsplats Brother Tuck
Brother Tuck Jobbnummer
9791846