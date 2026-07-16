Bartender Sökes

être AB / Servitörsjobb / Malmö
2026-07-16


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Être söker bartender till vår nya franska bistro på Lilla Torg.

Vi letar efter en bartender med passion för klassiska cocktails, god service och ett genuint intresse för människor. Du gillar när tempot är högt, tar ansvar och vill vara en viktig del av ett sammansvetsat team.

Vi söker dig som:

• Har erfarenhet som bartender
• Kan arbeta självständigt och behålla lugnet under stress
• Är social, positiv och professionell
• Trivs med att samarbeta och bidra till en stark lagkänsla
• Har stolthet i ditt yrke och alltid sätter gästen i fokus
• Har intresse för vin, cocktails och dryckeskunskap

Vi erbjuder:

• 25-50% tjänst med möjlighet till extra arbetspass
• Möjlighet att vara med från starten av Être
• Ett inspirerande team och en unik arbetsplats
• Varierade arbetstider med främst kvällar och helger

Plats: Être, Lilla Torg, Malmö

Varaktighet, arbetstid, etc.
Tillsvidareanställning, 25-50% + extra.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: enis@laziza.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
être AB (org.nr 559590-7378)
Lilla Torg 5 (visa karta)
211 34  MALMÖ

Kontakt
Enis Ileri
enis@laziza.se
0705-256335

Jobbnummer
10004273

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