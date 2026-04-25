Bartender Rörstrandsgatan

Goldenage AB / Servitörsjobb / Stockholm
2026-04-25


BARTENDER SÖKES - NYÖPPNING PÅ RÖRSTRANDSGATAN
Vi söker en erfaren bartender med tydlig cocktailprofil till en nyöppning på Rörstrandsgatan.
Du har flera års erfarenhet från cocktailbar eller restaurang med höga krav på kvalitet och tempo. Du är trygg i klassiska cocktails, förstår balans, teknik och råvaror, och kan leverera konsekvent även under tryck.
Hos oss ligger fokus på en genomtänkt bardel - brett utbud, hög precision och rena smaker.
Vi söker dig som:
har stark känsla för smak, balans och detaljer
behärskar klassiska cocktails och kan arbeta strukturerat
har god kunskap inom sprit, vin och öl
kan hålla tempo utan att tappa kvalitet
är prestigelös, lösningsorienterad och serviceinriktad

Om rollen:
Kvälls- och helgarbete
Högt tempo i en mindre bar- och restaurangmiljö
Nära samarbete med kök och service
Du är med och sätter nivå och struktur i baren

Vi erbjuder:
Möjlighet att bygga upp baren från start
Ett tydligt koncept med fokus på kvalitet och utförande

2026-04-25

Skicka några rader om dig själv och tidigare erfarenhet till Said@itsaruma.com

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Goldenage AB (org.nr 559566-3450)
Rörstrandsgatan (visa karta)
113 40  STOCKHOLM

Arbetsplats
Röris Matbar

Jobbnummer
9876010

