Bartender på Överste Mörner
Överste M's Restaurang AB / Servitörsjobb / Linköping
2026-01-19
Överste Mörner Pub & Grill är en framåtsträvande restaurang i centrala Linköping belägen precis vid stadens hjärta; Stora Torget.
På sommaren frodas torget och Överste Mörners uteservering fylls med gäster som kommit för att njuta av mat och dryck med goda vänner. Det är mycket liv och rörelse, så du som föredrar ett aktivt arbete med mycket att göra skulle förhoppningsvis finna arbetsglädje här. Inne i restaurangen möts du av en inbjudande miljö i äkta engelsk pub-anda med härlig musik i bakgrunden. Vi erbjuder en bred och variationsrik meny och har ett stort sortiment av dryck, med fokus på god öl i alla dess former.
Du som söker tjänsten ska ha erfarenhet av att jobba som Bartender. . Vi anställer löpande under våren och ser gärna att du har möjlighet att hoppa in med kort varsel.
Vi söker både heltid- och extra. Extra arbetare förväntas jobba heltid under sommaren. Som Bartender på Överste Mörner är det viktigt att du är socialt intelligent och har ett brinnande intresse för olika sorters drycker. Det krävs att du kan hålla dig fokuserad och lugn under stressiga stunder, samtidigt som du har fokus på att ge gästerna bästa möjliga service. En positiv inställning och nära till ett leende i alla lägen är egenskaper både vi och våra gäster värderar högt. Vi vill se att du utför dina arbetsuppgifter med glädje och yrkesstolthet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18
E-post: jobb@overstemorner.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bartender på Överste Mörner". Arbetsgivare Överste M's Restaurang AB
Stora Torget 8
582 19 LINKÖPING
