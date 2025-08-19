Bartender & Servicepersonal

J P S Sportbar AB / Servitörsjobb / Stockholm
2025-08-19


Hej
Vi på The bridge Södermalm söker nu någon som vill ingå i vårt härliga team,
Vi är en familjär kvarterskrog i centrala södermalm vid södra station,
Vi söker någon som vill jobba i baren och i service,
alla hjälps åt på jobbet och det är en trevlig och trygg stämning hos oss.
Vi har stort öl sortiment och många matgäster, det är en rolig plats att vara på med många trevliga stammgäster,
vi ser fram emot att höras , Maila för kontakt
Johannes.sahagian@hotmail.com

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-08
E-post: johannes.sahagian@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
J P S Sportbar AB (org.nr 556813-3960)
swedenborgsgatan 24 (visa karta)
118 27  STOCKHOLM

Arbetsplats
The Bridge Södermalm (restaurang&pub)

Jobbnummer
9464088

