Bartender & Servicepersonal
2025-08-19
Hej
Vi på The bridge Södermalm söker nu någon som vill ingå i vårt härliga team,
Vi är en familjär kvarterskrog i centrala södermalm vid södra station,
Vi söker någon som vill jobba i baren och i service,
alla hjälps åt på jobbet och det är en trevlig och trygg stämning hos oss.
Vi har stort öl sortiment och många matgäster, det är en rolig plats att vara på med många trevliga stammgäster,
vi ser fram emot att höras , Maila för kontaktJohannes.sahagian@hotmail.com
Sista dag att ansöka är 2025-11-08
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare J P S Sportbar AB
The Bridge Södermalm (restaurang&pub) Jobbnummer
