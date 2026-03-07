Bartender La Girafe Arlanda
BARTENDER SÖKES TILL LA GIRAFE - ARLANDA FLYGPLATS
Pontus Frithiof och Nordrest fortsätter sitt mångåriga samarbete och rekryterar nu en ny Bartender till La Girafe Arlanda.
La Girafe är en livfull och modern restaurang som drar inspiration från Frankrike med dess tidigare kolonier.
Belägen på Arlanda flygplats, där vi kombinerar internationell känsla med skandinavisk kvalitet. Vi serverar mat till människor från hela världen - alltid med högsta standard och ett leende på läpparna.
"För mig är kvalitet, flärd och generositet viktiga värdeord för ge våra gästen en riktigt bra upplevelse. Kvalitet sitter i detaljerna och det kommer genom vårt engagemang.
Med en nypa flärd gör vi det lilla extra för våra gäster. Vi är generösa med ett gott beteende mot våra gäster och kollegor //Pontus Frithiof "
Vi söker nu en erfaren Bartender som vill vara en del av vårt engagerade team!
Har du passion för service, mat och god dryck, har en känsla flärd då är du kanske den vi söker!
VEM ÄR DU?
• Du har några års erfarenhet av att arbeta i en bar och servicevärlden, gärna från à la carte-verksamhet.
• Du är strukturerad, noggrann och flexibel i ditt arbete.
• Du behärskar ett högt tempo utan att tumma på kvalitet.
• Du har inga problem att arbeta morgnar, kvällar och helger.
• Du har möjlighet att ta dig till Arlanda flygplats på varierande arbetstider.
• Du är en lagspelare som trivs i ett öppet och samarbetsvilligt team.
VI ERBJUDER DIG:
• En inspirerande arbetsplats i en internationell miljö.
• Ett dynamiskt team med höga ambitioner.
• Tillsvidareanställning med provanställning enligt överenskommelse.
• Kollektivavtal och goda personalförmåner så som Arlanda tillägg för din resa till och från arbetet.
LÅTER DET INTRESSANT?
Skicka din ansökan med CV och några rader om dig själv till
Urval sker löpande - tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Vi ser fram emot att höra från dig!
La Girafe drivs av Nordrest med Pontus Frithiof som samarbetspartner
Nordrest är Sveriges uppstickare inom restaurangbranschen, ett renodlat restaurangföretag, som arbetar med restauranger, catering uppdrag, på skolor och inom omsorgen. Vi tillhandahåller ett systematiserat entreprenörskap vilket innebär att vi bistår med ledningssystem, inköpsrutiner och administrativa rutiner men vi kombinerar det med lokalt beslutsfattande. Vi uppmuntrar och uppskattar entreprenörsandan!
Våra värderingar: Överraska positivt - Sprida glädje - Vara tillgängliga
Anställningsform: Tillsvidare, med 6 månaders provanställning
Omfattning: Heltid/Deltid
Arbetstider: Varierande arbetstid inklusive kvällar och helger, vi arbetar med 26 veckors schema.
Lön: Enligt överenskommelse
Kollektivavtal: HRF Så ansöker du
