Bartender Julbord och Julfester
2025-11-18
Vi söker bartender till vår restaurang/festvåning och du kommer att serva servis och gäster i baren nu under julen.
Vi ser gärna att du har arbetat som bartender tidigare och har erfarenhet både när det gäller beredning av drinkar, öl och övrigt samt har kassavana. Du har tidigare arbetat som bartender och har gärna diplom.
Som person ska du vara stresstålig, positiv och serviceminded och ge det lilla extra till våra gäster. Arbetsuppgifter omfattar en kombination av att kunna blanda drinkar samt hantera kassa. Utifrån standardrepertoaren tillgodoser du våra gästers behov. Viss utbildning sker på plats.
Vi söker dig som kan jobba fredag och/eller lördag.
Lön enligt kollektivavtal.
Skicka ett CV och gärna en tillhörande bild på dig.
Ansökningar tages emot löpande och arbete påbörjas inom en snar framtid.
För mer info, kontakta: markus.walterstrom@malmborgen.nu
Vänligen märk er ansökan "Bartender Jul 2025"
Öppen för alla
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2025-12-18
E-post: markus.walterstrom@malmborgen.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bartender 2025". Arbetsgivare Nöjeskvarteret Malmborgen AB
(org.nr 559293-3120)
Malmborgsgatan 7 (visa karta
)
211 38 MALMÖ Jobbnummer
9609669