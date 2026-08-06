Bartender
Hotellet vid Lilla Apelviken AB / Servitörsjobb / Varberg Visa alla servitörsjobb i Varberg
2026-08-06
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Restaurang Severins på Varbergs Kusthotell söker en engagerad bartender som vill vara med och utveckla vår satsning på mat, dryck och värdskap. Här arbetar du i en miljö där cocktailhantverk, vin och mat möts. Baren är en självklar mötesplats för både hotellgäster och besökare från stan. Vi söker dig som tycker om att skapa riktigt goda drinkar, är nyfiken på nya smaker och vill utvecklas tillsammans med oss. Du blir en viktig del av restaurangens helhet och arbetar nära servisen, köket och våra sommelierer för att ge gästerna en upplevelse där mat, dryck och värdskap samspelar från första drinken till sista glaset.
Om dig
Ditt största fokus är att gästen ska få något riktigt gott i glaset och ha en trevlig stund. Du är social, uppmärksam och tycker om att arbeta nära både gäster och kollegor och har en naturlig förmåga att skapa struktur, engagemang och arbetsglädje omkring dig. Mat och dryck är förmodligen några av dina största intressen.
Fakta
Omfattning: 80%, tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
Start: Omgående
Arbetstid: Varannan helg
Lön: Enligt överenskommelsePubliceringsdatum2026-08-06Kontaktuppgifter för detta jobb
Oskar Samuelsson, food & wine director, oskar.samuelsson@varbergskusthotell.se
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Sista dag att ansöka är 2026-09-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hotellet vid Lilla Apelviken AB
(org.nr 559495-3670), http://www.varbergskusthotell.se
Nils Kreugers Väg 5 (visa karta
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432 53 VARBERG Jobbnummer
10023788