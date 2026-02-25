Bartender
Z & V Arikan KB / Servitörsjobb / Stockholm Visa alla servitörsjobb i Stockholm
2026-02-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Z & V Arikan KB i Stockholm
Bartender sökes till Restaurang Den Gröne Jägaren i hjärtat av Södermalm. Du kommer framförallt jobba i vår nedre bar där vi både har bords och barservering. Ibland roterar vi så att man även får jobba uppe i karaokebaren eller festvåningen.
Ungefärliga arbetspass:
Tisdag-Torsdag 20-01
Fredagar (kväll)
Lördagar (kväll)
Du ska vara självgående, jobba med glädje, inneha viss kunskap inom framförallt öl men även klassiska cocktails mm. Baren städas även efter varje pass. På helgerna är ni i regel 2 som jobbar i barerna. Extra timmar finns att hämta då vi ofta har matchdagar och event som inte bara är på helgerna.
Ett plus om du har gått STAD utbildningen.
Det finns möjlighet att provjobba redan till helgen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
E-post: jobb@gronejagaren.com Arbetsgivare Z & V Arikan KB
Götgatan 64 (visa karta
)
118 26 STOCKHOLM Arbetsplats
Den Gröne Jägaren Jobbnummer
9764052