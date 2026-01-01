Bärsäljare Vetlanda
2026-01-01
, Sävsjö
, Eksjö
, Ydre
, Nässjö
, Växjö
, Oskarshamn
, Nybro
, Emmaboda
Svenska Bärteamet bedriver bärförsäljning utanför livsmedelsbutiker.
Arbetet innebär att du säljer och bjuder på bär utanför en livsmedelsbutik.
Din viktigaste uppgift blir mötet med kunden och att ge service av högsta klass.
Du är en social person som väljer att ta första kontakten med kunden.
Har ansvarskänsla och är pålitlig.
Är noggrann och anträffbar, visar energi och engagemang.
Tidigare erfarenhet av försäljning är meriterande men inget krav.
Du arbetar självständigt och kommer få kassavana.
Övriga arbetsuppgifter innebär att städa runt försäljningsplats, räkna dagskassa & lager.
Ansökan görs via mejl, märk ansökan med ''Vetlanda''.
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: emil@barteamet.se
Bärteamet Vetlanda
Emil Nilsson emil@barteamet.se
