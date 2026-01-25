Barnvakt Eftermiddagar Täby

Lilla Sällskapet AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm
2026-01-25


Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Lilla Sällskapet AB i Stockholm, Solna eller i hela Sverige

Publiceringsdatum
2026-01-25

Om tjänsten
Vi söker dig som är ansvarstagande, flexibel och tycker om att arbeta med barn. Arbetet innebär främst att hämta barn från förskola/skola och ta hand om dem under eftermiddagarna, t.ex. leka, förbereda enklare mellanmål och vara en trygg närvaro tills föräldrarna kommer hem.

Dina arbetsuppgifter
Hämta barn från förskola/skola (gångavstånd eller kollektivtrafik)
Vara aktiv med barnen (lek, läxläsning, pyssel etc.)
Förbereda enklare mellanmål
Vara punktlig och pålitlig

Omfattning:
Deltid, ca 3-4 dagar/vecka
Tider: ca kl. 15.00-19.00 (kan variera något)

Vi erbjuder:
Ett meningsfullt extrajobb
Flexibla arbetstider
Möjlighet till fler uppdrag om du önskar

Så ansöker du
Skicka en kort presentation av dig själv, din erfarenhet och tillgänglighet till jobb@barnvaktsoder.se med ämnesraden "Barnvakt Eftermiddagar" Intervjuer sker löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-24
E-post: jobb@barnvaktsoder.se

Arbetsgivare
Lilla Sällskapet AB (org.nr 559476-2014)

Arbetsplats
Barnvakt Söder

Jobbnummer
9703055

Prenumerera på jobb från Lilla Sällskapet AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Lilla Sällskapet AB: