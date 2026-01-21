Barnvakt Eftermiddagar
Vi söker dig som är ansvarstagande, flexibel och tycker om att arbeta med barn. Arbetet innebär främst att hämta barn från förskola/skola och ta hand om dem under eftermiddagarna, t.ex. leka, förbereda enklare mellanmål och vara en trygg närvaro tills föräldrarna kommer hem.Dina arbetsuppgifter
Hämta barn från förskola/skola (gångavstånd eller kollektivtrafik)
Vara aktiv med barnen (lek, läxläsning, pyssel etc.)
Förbereda enklare mellanmål
Vara punktlig och pålitlig
Omfattning:
Deltid, ca 2-4 dagar/vecka
Tider: ca kl. 15.00-19.00 (kan variera något)
Vi erbjuder:
Ett meningsfullt extrajobb
Flexibla arbetstider
Möjlighet till fler uppdrag om du önskarSå ansöker du
Skicka en kort presentation av dig själv, din erfarenhet och tillgänglighet till jobb@barnvaktsoder.se
med ämnesraden "Barnvakt Eftermiddagar" Intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
E-post: jobb@barnvaktsoder.se
Arbetsgivare Lilla Sällskapet AB
Arbetsplats Barnvakt Söder
9697658