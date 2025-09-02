Barnskötare/Vikarie
Pysslingen Förskolor och Skolor AB / Barnskötarjobb / Haninge Visa alla barnskötarjobb i Haninge
2025-09-02
, Ödeshög
, Hjo
, Vadstena
, Boxholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Pysslingen Förskolor och Skolor AB i Haninge
, Motala
, Linköping
, Örebro
, Ale
eller i hela Sverige
Pysslingen Förskolor i Haninge söker timvikarier på allmän visstid
Som medarbetare inom Pysslingen Förskolor är du med och förverkligar vårt erbjudande "En trygg och stimulerande värld full av möjligheter" mot såväl barn och vårdnadshavare som medarbetare.
Vi söker
Vi söker dig som vill jobba som vikarie vid behov på Pysslingen förskolor i Haninge.
Erfarenhet och utbildning är meriterande men inte nödvändig. Det viktigaste är att du är nyfiken, har en bra värdegrund och vill lära dig. Du ska vara flexibel, kunna ta initiativ och sist men inte minst ha barnfokus. Att ha barnfokus innebär bland annat att möta barnen på deras nivå, ge dem tid, vara intresserad av dialogen med dem samt se till att deras dagar blir till spännande äventyr med lika stora delar omsorg och lärande.
I dina arbetsuppgifter ingår exempelvis att vara i barngrupp, avlasta ordinarie pedagoger med praktiska uppgifter som tex. dukning, genomföra aktiviteter ute och inne samt möta vårdnadshavare. Du ska ha lätt för att ta instruktioner och anpassa dig till nya situationer.
Du behöver ha goda kunskaper i svenska eftersom kommunikationen på förskolan sker på svenska men också eftersom du förväntas delta i arbetet med barnens språkutveckling.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en arbetsplats med barnen i fokus. Tillsammans med oss är du med och skapar meningsfulla dagar. Vi erbjuder en chans att få arbeta inom barnomsorgen och att pröva på yrket. Du får möjlighet att möta fyra olika verksamheter och vi erbjuder en variation i arbetstider. Anställningen börjar med en kortare introduktion.
Övrig information
Denna tjänst är en visstidsanställning och sista ansökningsdag är den 19 september 2025. Intervjuer kommer att ske löpande. Ha gärna belastningsregistret till hands för snabbare bokning av eventuell intervju.
Är du den vi söker?
Välkommen att skicka in dina ansökningshandlingar innehållande CV och personligt brev där du motiverar varför du söker dig till just denna tjänst. Vi är tacksamma att få din ansökan så snart som möjligt och återkommer med besked till dig om det blir aktuellt med en intervju.
Belastningsregister
Inom förskolan måste du enligt lag (2000:873) visa upp ett utdrag från belastningsregistret. Se länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/.
Utdraget går att beställa både digitalt och i pappersform.Publiceringsdatum2025-09-02Kontaktuppgifter för detta jobb
Om du har frågor är du välkommen att kontakta biträdande rektor Tinna Hardardottir via mail: tinna.hardardottir@pysslingen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pysslingen Förskolor och Skolor AB
(org.nr 556035-4309) Arbetsplats
Pysslingen Förskolor Jobbnummer
9487031