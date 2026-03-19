Barnskötare Timvikarie
2026-03-19
På Dibber har vi hjärta för lärande. Det betyder att vi brinner för att varje barn och elev ska ges de bästa förutsättningarna för attutveckla ett livslångt lärande med hjärta för världen.
Vår Hjärtekultur är kärnan i hela verksamheten, och präglar relationerna med barn och elever, vårdnadshavare, och mellan kollegor. Hjärtekulturen ska vara en vägledare i varje situation.
Som timvikarie hos oss på Dibber får du en viktig roll i barnens vardag. Du bidrar till att skapa en trygg, lärorik och inspirerande miljö där varje barn blir sett, hört och bekräftat.
I ditt arbete utgår du från vårt pedagogiska förhållningssätt, där relationer står i centrum. Du är närvarande i stunden och uppmärksammar de små men betydelsefulla ögonblicken - du sätter ord på känslor, stärker barnens självkänsla och bygger förtroendefulla relationer där barn och vuxna möts som likvärdiga individer.
Du är ansvarstagande och självgående, med förmåga att snabbt sätta dig in i nya situationer och bidra där behovet är som störst. Samtidigt är du samarbetsvillig och bidrar till en positiv och inkluderande gemenskap - både i arbetet med barnen, i mötet med vårdnadshavare och tillsammans med dina kollegor.
Du bidrar med engagemang, nyfikenhet och kreativitet, och har ett genuint intresse för barns lärande och utveckling. Med tålamod och ett varmt förhållningssätt ser du glädjen i de små framstegen och vill vara med och fira både barnens och kollegornas utveckling - varje dag.
Dina kvalifikationer
Vi vill att du är utbildad barnskötare med minst ett års erfarenhet av arbete inom förskolan.
God kommunikationsförmåga och samarbetsförmåga
Mycket goda kunskaper i svenska, såväl skriftliga som muntligt
Vana av att ta ansvar och arbeta självständigt
Kännedom om och vana av att arbeta utifrån förskolans läroplan
Dibber etablerades i Sverige 2017 och bedriver idag förskolor, grundskolor, anpassade grundskolor och öppna förskolor. Dibbers huvudkontor ligger i Sollentuna, verksamhet finns i stora delar av Sverige.
Välkommen till Dibber - med hjärta för lärande!
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Dibber Sverige AB
Jeanette Magnusson 0761087855
