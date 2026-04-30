Barnskötare till Vasaskolan (vikariat)
Strängnäs kommun, Vasaskolan / Barnskötarjobb / Strängnäs Visa alla barnskötarjobb i Strängnäs
2026-04-30
, Knivsta
, Enköping
, Eskilstuna
, Nykvarn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Strängnäs kommun, Vasaskolan i Strängnäs
Vasaskolan är en tre-parallellig F-3 skola som ligger i centrala Strängnäs. Vi ligger på 5 minuters gångavstånd från Centralstationen. Vi har just nu ca 240 elever. På skolan finns ett fritidshem uppdelat på två avdelningar. På Vasaskolan ställer vi höga krav på både elever och personal och arbetar kontinuerligt med att utveckla verksamheten och undervisningen för att på så sätt skapa goda lärandesituationer för våra elever på fritidshemmet. Bemötandet och ledarskapet i klassrummet är viktiga delar i vårt arbete.
Vi söker nu till Vasaskolan två barnskötare för vikariat på 50% och 60%. Vikariaten löper under perioden 260803-270618.
2 plats(er). Arbetsuppgifter
Uppdragen innefattar arbete på fritidshem enligt aktuell läroplan och lokala mål samt vara behjälplig med andra uppgifter du kan bli tilldelad. Du är schemalagd varje dag eftermiddagstid och det ingår stängningstider. Möjlighet till att tillfälligt utöka tiden kan finnas framöverKvalifikationer
Vi söker dig som har/är:
* erfarenhet av att ha arbetat på fritidshem och vana av att anpassa verksamheten utifrån alla barns individuella behov och förutsättningar,
* väl förtrogen med läroplanen för fritidshemmet,
* god vana av att arbeta med digitala verktyg som ett stöd i arbetet,
* goda kunskaper i det svenska språket, både tal och skrift då det bland annat förekommer en del dokumentation.
Det är också meriterande om du har en dokumenterat genomförd barnskötarutbildning.
Vi söker dig som alltid ser möjligheterna i alla situationer och har ett salutogent förhållningssätt, då det är en förutsättning för att utveckla eleverna och verksamheten. Du är lugn, stabil, positiv och har goda ledaregenskaper samt ett starkt engagemang för relationsbyggande. Du är driven och tar initiativ till utvecklingsarbete utifrån elevernas förutsättningar och verksamhetens behov. Du har en vilja och en förmåga till samarbete med vuxna, både arbetskamrater och vårdnadshavare.
Urval sker löpande, varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Välkommen till Strängnäs kommun! Strängnäs kommun har drygt 39 000 invånare och är strategiskt belägen i Mälardalen med utmärkta kommunikationsmöjligheter. Här är det nära till storstaden Stockholm som nås med tåg på under 50 minuter, och ännu närmare ligger Eskilstuna. Vår kommun är en attraktiv plats för både boende och arbete, där du får möjlighet att göra verklig skillnad för samhället och dess invånare.
Hos oss finns en mängd meningsfulla och utmanande arbetsuppgifter, med möjligheter att växa och utvecklas i din yrkesroll. I Strängnäs kommun arbetar över 2 500 kunniga och engagerade medarbetare, som alla bidrar till att skapa en positiv vardag för invånarna. Vi värdesätter en arbetsplats där alla känner sig inkluderade och där det finns utrymme att påverka.
Vi arbetar aktivt utifrån en värdegrund som präglas av respekt, öppenhet, utveckling och tydlighet. Vi ser i vår årliga medarbetarundersökning att våra medarbetare trivs. Vi hoppas att du vill vara en del av vårt team och tillsammans med oss bygga framtidens Strängnäs. Tillsammans skapar vi en starkare kommun och gör varandra bättre.
Strängnäs kommun tillämpar rökfri arbetstid för att skapa en hälsosam arbetsmiljö för alla medarbetare, kollegor och brukare.
Ansökningsprocess och personuppgiftshantering:
* Som sökande ansvarar du för att dokumentera din kompetens tydligt, så att vi kan göra en saklig och rättvis bedömning av din ansökan.
* Vid arbete med barn och ungdomar krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning.
* Strängnäs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Du kan läsa mer om vår personuppgiftshantering på vår hemsida: https://www.strangnas.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/personuppgifter-i-strangnas-kommun
Strängnäs kommun har valt mediekanaler för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare och rekryteringstjänster.
Vi ser fram emot att få veta mer om dig och hur du vill bidra till Strängnäs framtid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "158/26". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Strängnäs kommun
(org.nr 212000-0365), https://www.strangnas.se/arbete-och-foretagande/arbete-och-karriar/lediga-jobb#/
Nygatan 10 (visa karta
)
645 80 STRÄNGNÄS Arbetsplats
Strängnäs kommun, Vasaskolan Kontakt
Biträdande rektor
Susanna Strand susanna.strand@strangnas.se 072-1410497 Jobbnummer
9884073