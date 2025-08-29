Barnskötare till Solstenens förskola
2025-08-29
Vill du bidra till barns utveckling och lärande? Vi söker en kreativ och nyfiken barnskötare!
Vilka är vi?
Kungsängsenhetens förskolor består av fyra förskolor: Björnbäret, Solstenen, Bitbocken och Murklan som alla ligger i stadsdelen Smedby/Rambodal. Vi söker nu en barnskötare till Solstenens förskola.
Kungsängsenheten har en gemensam organisation som stödjer delaktighet och inflytande på alla nivåer genom reflektion och kollegialt lärande. Vi arbetar projektinriktat där reflektion och pedagogisk dokumentation stödjer oss i det systematiska kvalitetsarbetet.
Vår syn på människor och lärande utgår från ett poststrukturellt och sociokulturellt perspektiv, där lärmiljön och gruppens betydelse för gemensamt utforskande är viktiga delar för lärandet. För att omsätta detta i utbildningen och undervisningen har vi arbetat fram fyra gemensamma värdeord, Välkomnande, Tillsammans, Olikheter och Framtidstro. Dessa värden förbinder vi i utbildningen och undervisningen och de är också ett verktyg för vårt gemensamma förhållningssätt.
Vi har en specialpedagog anställd i området och en utvecklingspedagog inom enheten som tillsammans med rektorer och pedagoger utvecklar och driver det pedagogiska arbetet.
Som medarbetare hos oss kommer du att få kontinuerlig kompetensutveckling utifrån enhetens mål och möjlighet till kollegialt lärande. Publiceringsdatum2025-08-29Arbetsuppgifter
Som barnskötare arbetar du utifrån förskolans aktuella styrdokument, våra prioriterade målområden språk och matematik, samt omsätter dessa i utbildningen.
Du är engagerad i att utveckla utbildningen och deltar aktivt i det systematiska kvalitetsarbetet. Du arbetar för att ge barnen trygghet, inflytande och möjlighet att lära genom lek, utforskande och skapande på olika sätt.
Ditt förhållningssätt präglas av en tydlig kommunikation, respekt för individen samt en professionell och tillitsfull relation till barn, vårdnadshavare samt kollegor.
Vem är du?
Vi söker dig som är utbildad barnskötare och som har erfarenhet av arbete i förskolan.
Du har goda kunskaper om förskolans uppdrag och är väl insatt i förskolans läroplan och övriga styrdokument. Vidare ser vi att du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Som person är du trygg och ansvarstagande med god självkännedom. Du har lätt för att skapa trygga och positiva relationer till såväl barn som vårdnadshavare och kollegor.
Du är nyfiken på barnens tankar och frågor, är kreativ och engagerad. Utifrån det har du den pedagogiska förmågan att anpassa undervisningen utifrån barnens intressen och individuella behov och låta dem vara delaktiga.
Då vi jobbar i en dynamisk miljö där tempot varierar under arbetsdagen ser vi att du har förmågan att behålla lugnet och göra kloka prioriteringar även i stunder av högre tempo.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Vikariat på heltid
Längd på anställning: 15 september till 23 december
Tillträdesdatum: 15 september
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 12 september
Kontakt: Rektor Pernilla Bärefalk, pernilla.barefalk@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen.
