Barnskötare till Mossleområdet
Värnamo Kommun / Barnskötarjobb / Värnamo Visa alla barnskötarjobb i Värnamo
2026-08-04
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Söker du en meningsfull roll där du gör skillnad på riktigt?
Vi söker nu fler engagerade medarbetare som vill vara med och forma framtidens Värnamo. Hos oss arbetar du med människan i fokus och skapar en arbetsdag som är värdefull, både för dig och för våra medborgare.Publiceringsdatum2026-08-04Beskrivning
Välkommen att söka tjänst som barnskötare på Mossleområdet i västra delen av Värnamo tätort med placering på Mossle förskola. På förskolan finns fyra avdelningar, två för yngre barn och två för äldre barn. Tillsammans med oss får du vara med och utveckla en utmanande lärmiljö, arbeta med barnen i mindre grupper och vi lägger stor vikt vid att vara närvarande vuxna som upptäcker och utforska tillsammans med barnen.Dina arbetsuppgifter
Som barnskötare arbetar du utifrån läroplanens uppdrag tillsammans med förskollärare. Du tillsammans med arbetslaget jobbar aktivt och systematiskt med pedagogisk planering, observation, dokumentation, reflektion, uppföljning och analys. Tillsammans med förskollärare skapar du en god grund för barns utveckling och lärande utifrån en stimulerande och kreativ lärmiljö i utbildningen och i undervisningen. Arbetssättet utgår ifrån att du tillsammans med barnen är en glad, stöttande och medforskande pedagog. Du ska ha ett förtroendefullt och nära samarbete med vårdnadshavare och kollegor.Kvalifikationer
Vi söker dig med barnskötarutbildning och god insikt i förskolans pedagogiska uppdrag, samt kompetens för att arbeta med digitala verktyg för att kunna dokumentera.
Du har ett pedagogiskt synsätt som förenar professionell omsorg, utbildning och undervisning. Ditt medarbetarskap utgår ifrån läroplanens och kommunens värdegrund där du jobbar med människan i fokus, utveckling, respekt, arbetsglädje och samverkan.
Du har positiv inställning och är lösningsfokuserad där du har förmågan att ställa om och möta vardagen på andra sätt än vad som kanske från början var planerat.
Vi vill att du bifogar ett personligt brev och cv där du även presenterar dig själv och berättar om dina tankar kring ditt arbetssätt och din bakgrund. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och vill att du behärskar svenska språket i tal och skrift.Anställningsvillkor
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut tas.
I Värnamo kommun annonseras alla tillsvidareanställningar på heltid. Om du i stället önskar deltid och verksamheten kan tillgodose en lägre sysselsättningsgrad är det givetvis en möjlighet.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänstetillsättning.
Barn- och utbildningsförvaltningen. Vår förvaltning ansvarar för förskolor, grundskolor, gymnasieskola, vuxenutbildning och kulturskola i kommunen. Tillsammans utbildar vi 7500 barn- och elever i en trygg och inspirerande miljö att växa och utvecklas på. Läs mer om oss på: Barn- och utbildningsförvaltningen - Värnamo kommun
Information om lön. Utifrån EU:s lönetransparensdirektiv lämnar Värnamo kommun information om ingångslöneintervall för tjänsten i annonsen. Det intervall som anges utgår från lägsta lön och medianlön inom yrkeskategorin som denna annons avser. Medianlön är den mittersta lönen, vilket innebär att hälften av alla medarbetare inom yrkeskategorin i Värnamo kommun har lägre grundlön än medianen och hälften har högre.
Du hittar information om ingångslöneintervallet på vår hemsida: Information om lön - Värnamo kommun.
Informationen om lön är vägledande och inte bindande. Värnamo kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning, vilket innebär att slutlig lön fastställs baserat på uppdragets svårighetsgrad och ansvarsnivå samt den enskildes utbildningsbakgrund och erfarenhet. Vid eventuellt erbjudande om anställning betyder detta att den lön som förhandlas om både kan vara högre eller lägre än vad som anges i ingångslöneintervallet.
Du hittar information om hur vi arbetar med lön i Riktlinje - Lönebildning på vår hemsida: Riktlinjer - Värnamo kommun.
Värnamo kommun, kommunen med stort hjärta, mitt i Småland. Vi är en central del av den starka tillväxtregionen präglad av Gnosjöandan och hög sysselsättning. Här finns en anda av ständig rörelse och stora visioner för framtiden. Vi lyfter fram både stora och små framgångar, vilket stärker stolthet och gemenskap för alla som bor här. Som medarbetare hos oss har du människan i fokus och skapar värde för både dig själv och medborgarna, samtidigt som du bidrar till att göra Värnamo till en ännu bättre plats att leva och växa i.
Läs mer om oss på: Värnamo kommun Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värnamo Kommun
(org.nr 212000-0555), https://kommun.varnamo.se/naringsliv-och-arbete/jobba-i-kommunen.html
Kyrktorget 1 (visa karta
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331 31 VÄRNAMO Arbetsplats
Barn- Och Utbildningsförvaltningen, Förskola, Mossle Förskola Kontakt
Rektor
Jessica Svensson jessica.svensson@edu.varnamo.se 0370-377305 Jobbnummer
10022073