Barnskötare till Lindbacka förskola
Gävle kommun, Nordöstra förskoleområde / Barnskötarjobb / Gävle Visa alla barnskötarjobb i Gävle
2025-11-02
Gävle kommun erbjuder intressanta och utmanande jobb med goda möjligheter för dig att växa. I kuststaden Gävle har du nära till natur, kultur och upplevelser. Vill du vara med och ta Gävle in i framtiden? Nu söker vi dig som vill göra Gävle ännu bättre tillsammans med oss!
Utbildning Gävle ansvarar för förskola, grundskola, gymnasieskola och anpassad skola. Vi arbetar för att alla barn och elever ska utmanas och klara sin utbildning. Hos oss får du vara med och utveckla bästa möjliga förutsättningar för lärande. Tillsammans gör vi så att Gävles barn och elever når sina mål.
Nordöstra förskoleområdet omfattar 13 förskolor och är det största geografiska förskoleområdet i Gävle kommun. Vi arbetar för och prioriterar likvärdighet i vårt område och förskolorna samarbetar i olika kvalitetsnätverk. Gemensamt för området är också våra prioriterade målområden - pedagogiska handlingar och pedagogiska miljöer i ett tematisk- och processinriktat arbetssätt. Varje yrkesroll har ett tydligt uppdrag och ansvar och det finns en struktur för det systematiska kvalitetsarbetet vilket ger goda förutsättningar för arbetet. Vi arbetar aktivt med förbyggande arbetsmiljöarbete, genom exempelvis avslappning och lugna rum för att skapa en hållbar arbetsmiljö för dig som medarbetare. I Nordöstra förskoleområdet värnar vi om kompetensen som finns i vårt område och här får du som medarbetare möjlighet att växa i ditt uppdrag.
Lindbacka förskola ligger i ett område med naturen nära. Här finns plats för 84 barn placerat på fyra hemvister. Förskolan har ett gemensamt torg i anslutning till förskolan restaurang. På hemvisterna möter barnen bland annat språk och kommunikation, naturvetenskap, teknik och digitala verktyg och ges möjlighet att tillsammans med vuxen upptäcka och utforska dessa. Estetiska lärprocesser äger rum i förskolans ateljé som ligger centralt i huset. Utevistelse sker dagligen där barnen på ett naturligt sätt ges möjlighet till att öva motorisk färdighet, samspel, delaktighet och öka kunskap och erfarenhet kring natur och miljö.
Vi lägger stor vikt vid den vuxnes förhållningssätt och pedagogiska handlingar för att utmana, stötta och utforska på ett nyfiket sätt tillsammans med barnen. Personalgruppen arbetar i större arbetslag och positioner under dagen. Detta för att möjliggöra för barnen att möta fler sätta att utforska, utmanas och utvecklas på.Publiceringsdatum2025-11-02Arbetsuppgifter
Barnskötare är ett pedagogiskt yrke som går ut på att ge barn i förskoleåldern en stimulerande och utvecklande vistelse på dagarna. Är du en trygg och pedagogisk barnskötare, som arbetar ständigt för barnens lärande? Bra! Kom och gör Gävles barns framtid med oss.
Tjänsten innebär att under ledning av förskollärare och tillsammans i arbetslaget ansvara för det pedagogiska arbetet med barn i åldrarna 1-5 år. Du arbetar ständigt för att skapa en trygg, säker och utbildande miljö som lockar och utmanar barnen till lek, aktiviteter och lärande. I arbetet ingår det att vara behjälplig med planering, genomförande, dokumentation och uppföljning samt utvärdering av verksamheten enligt beslutade mål och riktlinjer.
Vi har ett positivt förhållningssätt till våra kollegor, barn och deras familjer, vilket skapar en bra miljö för oss alla. Detta är något vi hoppas att även du kommer att tillföra så vi kan uppnå bästa utvecklingsresultat tillsammans för våra barns framtid.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en fullgjord gymnasialexamen samt att du är utbildad barnskötare. Du skall vara väl förtrogen med förskolans läroplan och andra styrdokument som används inom förskolans verksamhet samt att du har kunskap om, och erfarenhet av, arbete med digitala verktyg, exempelvis dokumentation i Unikum eller Office.
För tjänsten krävs goda språkliga och kommunikativa färdigheter på svenska, både i tal och skrift. Du gör dig väl förstådd och kan anpassa ditt språk efter olika situationer och målgrupper. Det är dessutom meriterande om du har kunskap om tematiskt och processinriktat arbetssätt och likaså kunskap om pedagogiska lärmiljöer.
Som person inger du förtroende, skapar tilltro och tillit samt har en förmåga att sprida lugn och stabilitet. Du är prestigelös och uppmärksammar och belönar andras bidrag och har ett prestigelöst förhållningssätt i ditt samarbete med andra. Du har förmågan att hitta alternativa lösningar på uppkomna problem samtidigt som du ser vad som behöver prioriteras, är effektiv och använder resurserna för att på bästa sätt nå resultat. Att leda och motivera barngruppen och får dem att trivas och må bra är en självklarhet för dig. Du är nyfiken och kreativ och har en god förmåga att få barnen att känna tillhörighet och att vara inkluderad.
Du ska kunna uppvisa ett belastningsregister från polisen för arbete inom skola eller förskola.
I denna rekrytering sker urval och intervjuer löpande under ansökningstiden.
Provanställning kan bli aktuellt.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Gävle kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig att skicka in din ansökan digitalt via Visma Recruit, inte via e-post eller pappersformat. Om du har skyddad identitet ber vid dig att ta kontakt med rekryterande chef, skicka inte in din ansökan digitalt.
Inom Gävle kommun finns ett beslut om rätt till heltid, det innebär att tillsvidareanställda kan begära att tjänsten ska vara en heltidsanställning. Denna begäran ska tillgodoses inom sex månader, tidigast räknat från anställningens första dag. För att få rätten till heltid tillgodosedd kan du behöva utföra andra arbetsuppgifter än de som i normalfallet ingår inom ramen för din anställning.
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
Inför rekryteringsarbetet har Gävle kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C285881". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gävle kommun
(org.nr 212000-2338) Arbetsplats
Gävle kommun, Nordöstra förskoleområde Kontakt
Biträdande rektor
Maria Hall 026-17 24 80 Jobbnummer
9584368