Barnskötare till fritidshem Tuolluvaarskolan
Kiruna kommun, Grundskolor / Barnskötarjobb / Kiruna Visa alla barnskötarjobb i Kiruna
2025-08-14
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kiruna kommun, Grundskolor i Kiruna
En sak är säker. Med oss gör du skillnad. Vi är läraren som får lillebror att läsa sina första ord och fritidspersonalen som skapar skratt efter skoldagens slut. Vi är barnskötare som får någon att växa varje dag och bibliotekarien som för litteraturen nära. Tillsammans så kämpar vi för kunskapen, för meningsskapande och för den roliga vardagen för barn och ungdomar. Det finns något fint i det. Vill du också jobba för framtiden i Kiruna kommun? Kom och bli en del av gemenskapen på Kultur- och utbildningsförvaltningen.
Vi söker nu engagerade barnskötare som vill göra skillnad! Vi söker dig som är initiativrik, flexibel och som har lätt för att skapa relationer och samarbeta med barn, kollegor och vårdnadshavare. Med fokus på barnens utveckling och lärande skapar du en inspirerande och positiv miljö tillsammans med oss.
Vi erbjuder:
• dig som är utbildad barnskötare en extra månadslön utbetald när du har varit anställd i 12 månader
• möjlighet att hyra lägenheter i fjällen för en avkopplande fritid
• kostnadsfri träning på olika träningsanläggningar upp till 5000 kr/år för att främja din hälsa
• Kirunakortet som ger dig förmånliga resor inom hela kommunen.
Vi ser fram emot att höra från dig!Publiceringsdatum2025-08-14Arbetsuppgifter
Som barnskötare i fritidshem arbetar du för att barn ska ha en meningsfull och lärorik fritid före, under och efter skolan. Elevernas behov, utveckling och lärande står i fokus. Du arbetar med att uppmuntra barnen till egna initiativ, men ordnar också olika aktiviteter inom- och utomhus. Personalen på fritidshemmet ansvarar för fritidshemmet, bedriver rastverksamhet och arbetar tillsammans i arbetslaget för att eleverna ska nå sina mål.Kvalifikationer
Vi söker dig som har barnskötarutbildning. Meriterande om du har erfarenhet av att ha arbetat i fritidshem. Du har god samarbetsförmåga och är självständig, initiativrik och målinriktad och har ett förhållningssätt som är situationsanpassat. En positiv inställning är en förutsättning. Du har intresse för att utveckla nya arbetsmetoder samt sprida kunskaper och erfarenheter till kollegor. Du har ett professionellt bemötande av barn, vårdnadshavare och kollegor och kan med lätthet skapa goda relationer. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi vill att du bifogar examensbevis till din ansökan.
Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska du kunna uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning. Beställ ett direkt i samband med att du lämnar in din ansökan, du gör det via länken https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623
ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela Kiruna kommuns gemensamma värdegrund där respekt, ansvar och samverkan är ledorden.
Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö och stimulerande arbetsuppgifter och att du som medarbetare får en god balans mellan arbete och fritid.
Vi strävar efter jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Kiruna kommun ser heltid som en rättighet deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli då Kiruna kommun är förvaltningsområde för dessa språk.
Kiruna kommun har gjort medieval för denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "A1380293". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kiruna kommun
(org.nr 212000-2783) Arbetsplats
Kiruna kommun, Grundskolor Kontakt
Rektor
Carin Fjellborg carin.fjellborg@kiruna.se 0980-796 59 Jobbnummer
9458952