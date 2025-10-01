Barnskötare sökes till Ale kommun
2025-10-01
Vi söker dig som vill vara med och forma morgondagens Ale. Hos oss är du med och levererar service och tjänster av bästa kvalitet till Aleborna. Tillsammans skapar 2 500 medarbetare ett Ale, kommunen som fokuserar på invånarna och deras behov. Bli en av oss!
Om arbetsplatsen
Olof Persgårdens förskola ligger i ett naturnära villaområde i Älvängen och har tre avdelningar där barnen delas in i yngre- och äldregrupper.
Vi strävar kontinuerligt efter att stärka vår lärande organisation, där alla pedagoger deltar i kollegiala forum för att tillsammans utveckla verksamheten med stöd av den senaste forskningen.Publiceringsdatum2025-10-01Dina arbetsuppgifter
Som barnskötare hos oss kommer du att vara en viktig del av vårt arbetslag och bidra till att skapa en trygg, stimulerande och lärorik miljö för barnen. Du deltar aktivt i den dagliga pedagogiska verksamheten tillsammans med förskollärare och kollegor. Genom lek, samtal och planerade aktiviteter stöttar du barnens utveckling och lärande. Du är med och skapar en positiv och inkluderande miljö där varje barn får känna sig trygg och delaktig. Du bidrar till ett gott samarbete med både vårdnadshavare och kollegor, och deltar i planering, dokumentation och uppföljning av verksamheten.
Vi söker dig som är engagerad, ansvarstagande och har ett genuint intresse för barns utveckling och lärande.Kvalifikationer
Vi söker dig som har genomfört en barnskötarutbildning.
Erfarenhet av arbete inom förskola eller annan pedagogisk verksamhet är meriterande. Förmågra att arbeta självständigt och i team, samt ett genuint intresse för barns utveckling och lärande, är viktiga egenskaper.
God kommunikativ förmåga i svenska, både i tal och skrift, är ett krav. Digital kompetens för dokumentation och kommunikation är också önskvärt.Övrig information
Stor vikt kommer att läggas vid personlig anställning. Rekrytering sker löpande under ansökningstiden. Giltigt utdrag från belastningsregister ska visas upp, via digital brevlåda via mejl eller till ansvarig rekryterare när ni träffas i slutfasen (utdraget ska vara giltigt inom 1 år)
Ansökningsblanketten hittar du här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling. Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Varbi.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Ale kommun? Läs mer här: https://ale.se/om-kommunen/jobba-i-ale-kommun.html
Ersättning
