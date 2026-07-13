Biomedicinsk analytiker till verksamhetsstöd inom Klinisk kemi
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2026-07-13
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Är du en erfaren biomedicinsk analytiker med stort intresse för provtagning, preanalys och verksamhetsutveckling? Vill du använda din specialistkompetens för att utveckla arbetssätt och bidra till en högkvalitativ laboratorieverksamhet? Då kan du vara den vi söker till verksamhetsstöd inom Klinisk kemi på Karolinska Universitetssjukhuset.
Du erbjuds
en verksamhetsövergripande och utvecklande roll där du bidrar till att utveckla provtagnings- och preanalytiska processer
möjlighet att arbeta med förbättringsarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet i en av Sveriges ledande laboratorieverksamheter
ett nära samarbete med engagerade kollegor, områdesansvariga och chefer inom Klinisk kemi
ett stimulerande arbete där du får använda och utveckla din specialistkompetens inom laboratoriemedicin.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.Publiceringsdatum2026-07-13Om tjänsten
Medicinsk Diagnostik Karolinska (MDK) är ett av Sveriges ledande diagnostiska centrum och bedriver avancerad laboratoriemedicinsk diagnostik för hela Region Stockholm. Inom medicinsk enhet Klinisk kemi arbetar cirka 650 medarbetare vid åtta centrallaboratorier och ett stort antal närvårdslaboratorier och provtagningscentraler. Varje år analyseras omkring 20 miljoner prover och cirka en miljon provtagningar genomförs.
Som biomedicinsk analytiker inom verksamhetsstöd på Sektion 9Fem arbetar du verksamhetsövergripande med frågor inom framför allt provtagning och preanalys. Du ansvarar för att ta fram och utveckla gemensamma rutiner och riktlinjer, genomföra utredningar, sammanställa underlag och ge stöd till verksamheten inom ditt ansvarsområde.
Du arbetar självständigt men i nära samarbete med kollegor, områdesansvariga och chefer. Rollen innebär många kontaktytor och kräver god kommunikativ förmåga samt ett strukturerat arbetssätt. Du ingår i en mindre arbetsgrupp som arbetar med bland annat preanalys, kvalitet, IT, ekonomi, kund- och webbstöd samt utbildningsfrågor, vilket innebär att även andra verksamhetsstödjande arbetsuppgifter kan ingå.
Förbättringsarbete och verksamhetsutveckling är en naturlig del av uppdraget och du kommer både självständigt och tillsammans med kollegor att driva utvecklingen framåt.
Tjänsten är placerad på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, men arbetsområdet omfattar samtliga sex akutsjukhus samt närvårdslaboratorier och provtagningscentraler inom Region Stockholm.
Vi söker dig som
är självgående och tar ansvar för dina arbetsuppgifter samtidigt som du driver utvecklingsfrågor och processer framåt
arbetar strukturerat och planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt
har god samarbetsförmåga och bygger förtroendefulla relationer genom ett lyhört och prestigelöst arbetssätt
har specialistkunskap inom provtagning och preanalys och använder din kompetens för att utveckla verksamheten samt stödja kollegor
har helhetssyn och ser hur olika delar av verksamheten hänger ihop, vilket gör att du fattar välgrundade beslut med verksamhetens bästa i fokus.KvalifikationerKvalifikationer
legitimerad biomedicinsk analytiker
flerårig (minst fem års) arbetslivserfarenhet av provtagning
erfarenhet av att driva och genomföra förbättringsarbeten
god vana av att arbeta i olika IT-system och förmåga att snabbt sätta dig in i nya digitala verktyg, exempelvis laboratorieinformationssystem.
mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Meriterande:
arbetslivserfarenhet från Klinisk kemi eller annan laboratoriemedicinsk verksamhet
erfarenhet av arbetsledande uppdrag eller roller
högre akademisk utbildning.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer planeras att påbörjas efter sista ansökningsdag. Under ansökningsperioden besvaras eventuella frågor om tjänsten av kontaktpersonen som anges i annonsen.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan – Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. Här kan du läsa mer om rekryteringsprocessen och om vilka kontroller som utförs på Karolinska.
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. Läs mer om vad det innebär här.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
)
104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Karolinska Universitetssjukhuset, ME Klinisk kemi Kontakt
Naturvetarna Karolinska naturvetarna.karolinska@regionstockholm.se Jobbnummer
10000527