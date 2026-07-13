Marknadskommunikatör till Marie Cederschiöld högskola
Marie Cederschiöld högskola AB / Marknadsföringsjobb / Stockholm Visa alla marknadsföringsjobb i Stockholm
2026-07-13
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Marie Cederschiöld högskola AB i Stockholm Publiceringsdatum2026-07-13Beskrivning
Vill du arbeta med marknadsföring som gör skillnad? Hos oss får du en bred roll med stort eget ansvar där du arbetar med hela kedjan – från planering, analys och utveckling till produktion, publicering och uppföljning av marknadsförings- och kommunikationsinsatser. Du blir en del av ett litet team med stora möjligheter att påverka och utveckla hur högskolan arbetar med marknadsföring och kommunikation.
Du kommer i din roll att:
ansvara för planering, genomförande och uppföljning av marknadsförings- och kommunikationsinsatser för högskolans utbildningar och kurser, med särskilt ansvar för högskolans digitala marknadsföring
ansvara för högskolans CRM-arbete, inklusive målgruppssegmentering, kampanjplanering, kampanjutskick och uppföljning
producera och publicera innehåll för webb, sociala medier och andra kommunikationskanaler samt ta fram grafiskt material för både digitala och tryckta kanaler
bidra till planering och genomförande av rekryteringsaktiviteter och evenemang
bidra till kommunikationsenhetens övriga uppdrag utifrån verksamhetens behov
Vi söker dig som har...
akademisk examen inom kommunikation, marknadsföring eller annat område som arbetsgivaren bedömer likvärdigt
flerårig erfarenhet av att självständigt planera, genomföra och följa upp digitala marknadsförings- och kommunikationsinsatser, inklusive annonsering, analys och optimering
flerårig erfarenhet av CRM-arbete, målgruppssegmentering och målgruppsanpassad kommunikation
erfarenhet av webbpublicering, sociala medier och produktion av kommunikationsmaterial för digitala och tryckta kanaler
erfarenhet av att arbeta med Google Ads, Meta Ads Manager och Google Analytics
mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Som person är du initiativrik, strukturerad och trivs med att ta eget ansvar. Du arbetar både strategiskt och operativt och motiveras av att utveckla arbetssätt och skapa resultat tillsammans med andra.
Om arbetsplatsen
Som medarbetare får du tillgång till ett flertal personalförmåner, och möjlighet till semesterväxling. Din arbetsplats är belägen i våra nyrenoverade lokaler vid Campus Ersta på Södermalm, med närhet till vacker utsikt över centrala Stockholm, goda förbindelser med kollektivtrafiken, samt promenadavstånd till ett flertal restauranger och butiker.
Som medarbetare på Marie Cederschiöld högskola är du en viktig del i en verksamhet som bidrar till utveckling och förbättring i samhället.
Upplysningar
Information om tjänsten lämnas av enhetschef Sara Rystedt,
e-post: sara.rystedt@mchs.se
För facklig information, kontakta Elisabeth Christiansson (Akademikerföreningen/SULF)
e-postadress: elisabeth.christiansson@mchs.se
Anställningsvillkor och ansökan
Anställningsform: Tillsvidareanställning med provanställning, omfattning heltid (100%)
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse
Till ansökan ska bifogas följande handlingar:
Personligt brev
CV
Sista ansökningsdag 9 augusti. Vi ser fram emot din ansökan!
Vid Marie Cederschiöld högskola bedrivs forskning inom humaniora, samhällsvetenskap och vårdvetenskap. Högskolan har forskarutbildning inom området Människan i välfärdssamhället med tre forskarutbildningsämnen: vårdvetenskap, socialt arbete och civilsamhällesvetenskap. Vid högskolan bedrivs även utbildning på grundnivå och avancerad nivå i vårdvetenskap, socialt arbete och teologi samt uppdragsutbildning.
Marie Cederschiöld högskola präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor ses som en självklar del av verksamheten.
Högskolan bytte 2022 namn från Ersta Sköndal Bräcke högskola till Marie Cederschiöld högskola.
För denna rekrytering har ett medvetet medieval gjorts. Kontakt från annonssäljare och leverantörer av rekryteringstjänster undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Marie Cederschiöld högskola AB
(org.nr 556688-5280), https://www.mchs.se/
Stigbergsgatan 30 (visa karta
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100 61 STOCKHOLM Arbetsplats
Avdelningen för verksamhetsstöd Jobbnummer
10000544