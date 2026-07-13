Vi söker en hälsovetare på deltidsvikariat till Angereds närsjukhus!
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2026-07-13
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Sjukhusen i väster är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och består av fyra sjukhus –
Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Högsbo närsjukhus och Kungälvs sjukhus. Cirka 3000 medarbetare arbetar varje dag hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet.Publiceringsdatum2026-07-13Om företaget
Levnadsvanemottagningen vid Angereds närsjukhus syftar till att finna nya, innovativa och mer aktiva sätt att motivera individer att ändra sina levnadsvanor för att utjämna den ojämlika hälsan i befolkningen. Mottagningen arbetar för att nå individer och grupper med ohälsosamma levnadsvanor som av olika anledningar har svårt att nås av insatser av detta slag idag.
Arbetet på Levnadsvanemottagningen består av två delar; individuella besök samt samverkan med det civila samhället, vårdgrannar samt samverkan med andra aktörer på den hälsofrämjande arenan. Besökare söker själva till mottagningen och vi gör oss nåbara för besökarna via utåtriktad samverkan samt spridning av information genom hälsoguider.
Levnadsvanemottagningen, liksom folkhälsoenheten, är uppbyggd enligt FN:s principer om rätten till hälsa som ingår i konventionen om mänskliga rättigheter. Principerna är tillgång, tillgänglighet, acceptans och kvalitet (AAAQ).
Vem söker vi?
Till vår folkhälsoenhet söker vi en hälsovetare som gärna genomför individuella hälsosamtal med enhetens besökare, samt samverkar med samhället lokalt.
Vi söker dig som har en hälsovetarutbildning med inriktning eller fördjupning i levnadsvanor, eller motsvarande kompetens. Erfarenhet av arbete i föreningsliv eller annan del av det civila samhället eller inom hälso- och sjukvård är önskvärt.
Det är också meriterande om du har erfarenhet i ett mångkulturellt område och du har fokus på personcentrerat arbete och vill arbeta med att stärka individers tillit till sin egen förmåga.
Du tycker om att arbeta självständigt och strukturerat samt är pedagogisk i ditt förhållningssätt. Du har en empatisk förmåga och även förmåga att vara kreativ i ditt arbete, att tänka utanför boxen. Anställningsvillkor
Tjänsten är dagtid på deltid ca 60% efter överenskommelse. Anställningen är ett vikariat under perioden 1/10 2026 - 31/12 2027.Övrig information
Intervjuer kommer ske under vecka 33.Kontaktuppgifter för detta jobb
Madelaine Ladenvall, enhetschef, telefon 0722-06 18 37 (ej anträffbar under perioden 2026-07-01 - 2026-08-02).
Lorna Niklasson, verksamhetschef, telefon 0722-21 88 20.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Halmgatan 1 (visa karta
)
424 22 ANGERED Arbetsplats
Sjukhusen i väster, Barn unga och folkhälsa Jobbnummer
10000525