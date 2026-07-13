Kurator till Reumatologmottagningen i Danderyd
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2026-07-13
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Är du socionom och vill arbeta patientnära i en verksamhet där helhetssyn, teamarbete och rehabilitering står i centrum? Vill du vara en del av ett engagerat multidisciplinärt team och bidra med psykosocial kompetens i mötet med patienter med reumatologisk sjukdom? Då kan du vara den kurator vi söker till Reumatologimottagningen i Danderyd.
Du erbjuds
ett intressant och utvecklande arbete där du är en del av ett multidisciplinärt team inom öppenvård och rehabilitering
ett nära samarbete med kollegor från flera professioner, där teamet består av kurator, arbetsterapeut, fysioterapeut, dietist, sjuksköterska, undersköterska och läkare
ett individuellt anpassat introduktionsprogram
arbetstid förlagd dagtid, måndag till fredag
engagerade kollegor som tillsammans arbetar utifrån ett helhetsperspektiv kring patienten
möjlighet att vara med och utveckla verksamheten framåt
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.Publiceringsdatum2026-07-13Om tjänsten
Som kurator hos oss arbetar du främst med socialt och psykosocialt utrednings-, bedömnings- och behandlingsarbete utifrån en helhetssyn på människan. Du möter patienter och närstående i olika faser av sjukdom och behandling, där du erbjuder kris- och stödsamtal samt stöd i frågor som rör livssituation, sociala förutsättningar och kontakt med myndigheter eller frivilligorganisationer.
Kuratorns övergripande mål är att skapa bästa möjliga förutsättningar för patienter att hantera en förändrad livssituation vid utredning av symtom, akut eller kronisk sjukdom. Arbetet sker både självständigt och tillsammans med teamkollegor, genom enskilda samtal och samtalsgrupper i samarbete med andra professioner.
Du blir en del av ett multidisciplinärt team inom öppenvård och rehabilitering, där flera professioner samverkar för att ge patienten ett samordnat stöd utifrån medicinska, funktionella och psykosociala behov.
Tjänsten är ett vikariat på heltid.
Vi söker dig som
har helhetssyn och förmåga att se både patientens behov och verksamhetens mål, samt hur olika delar hänger ihop i en komplex vårdsituation
tar initiativ, driver ditt arbete framåt och ser vad som behöver göras i det dagliga arbetet
samarbetar väl med andra och bidrar till ett prestigelöst samarbete i teamet för att skapa bästa möjliga stöd för patienterna
är självständig i ditt arbetssätt och trygg i att fatta egna beslut inom ditt ansvarsområde
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.KvalifikationerKvalifikationer
socionomexamen
minst två års arbetslivserfarenhet som socionom
Meriterande:
legitimation som hälso- och sjukvårdskurator
erfarenhet som hälso- och sjukvårdskurator
erfarenhet av att arbeta i multidisciplinära team
vana att leda samtalsgrupper
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. Här kan du läsa mer om rekryteringsprocessen och om vilka kontroller som utförs på Karolinska.
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. Läs mer om vad det innebär här.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Du kan läsa mer om vårt uppdrag inom vård, forskning och utbildning här.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på karolinska.se och följ oss på sociala medier!
Tema Inflammation & Åldrande
Tema Inflammation och Åldrande omfattar internmedicinska specialiteter såsom endokrinologi och metabolism, njurmedicin, gastroenterologi och lungmedicin samt geriatrik, reumatologi, hud och venereologi.
Här kan du läsa mer om oss.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
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104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Karolinska Universitetssjukhuset, Reumatologi Kontakt
Bita Nourozian bita.nourozian@regionstockholm.se 0812356678 Jobbnummer
10000526