Enhetschef för legitimerade sjuksköterskor i kväll- och nattorganisationen
Sundsvalls kommun, Vård och omsorgsförvaltningen / Administratörsjobb / Sundsvall Visa alla administratörsjobb i Sundsvall
2026-07-13
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Välkommen till Sundsvalls kommun!
Sundsvalls kommun är en av Norrlands största arbetsgivare med runt 8 000 medarbetare och över 300 yrken. Tillsammans fyller vi ett av de viktigaste uppdragen i samhället – att skapa nytta och värde för invånare, företag och framtida generationer. Oavsett verksamhet arbetar vi för samma sak, att vi ska vara en bra plats att bo, leva och verka på.
Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas. Vi är en drivande kraft inom digital utveckling och artificiell intelligens och tillsammans skapar vi smarta lösningar för Sundsvallsborna idag och i framtiden.
Vi står inför stora omställningar för att möta medborgares behov på sikt - vill du vara med på den resan?
Din nya arbetsplats
Vård- och omsorgsförvaltningen i Sundsvalls kommun arbetar utifrån tillitsbaserad ledning och styrning, där medborgarens behov och verksamhetens syfte står i fokus.
Vi söker dig som är en trygg och coachande ledare som trivs nära verksamheten. Du inspirerar, skapar delaktighet och driver utveckling tillsammans med dina medarbetare. Du uppskattar ett varierande arbete med högt tempo och ser samverkan, flexibilitet och förändringsarbete som en naturlig del av uppdraget.
Hos oss får du möjlighet att påverka, utveckla och göra verklig skillnad - varje dag.
Du kan ha möjlighet att få ett flyttbidrag på 30 000 kr om du i samband med anställningen
flyttar till Västernorrlands län. Mer information om villkor för flyttbidrag hittar du på vår
webb-sida under lediga jobb och kommunen som arbetsgivare, https://sundsvall.se
Så här bidrar du i rollen som enhetschef
I tjänsten som enhetschef ansvarar du för att utveckla, driva och följa upp verksamheten utifrån övergripande mål. Personal- och budgetansvar ingår också i uppdraget. Chefskapet avser ansvar för distriktssköterskor och sjuksköterskor i kväll- och nattorganisationen. Där arbetar 26 medarbetare idag.
Du bedriver ett coachande ledarskap och arbetar ständigt för att främja en god arbetsmiljö. Arbetet innebär samverkan med övriga enheter och verksamheter för att förvaltningen som helhet ska uppnå sina mål. Ett tvärprofessionellt arbetssätt är ett krav.
Som enhetschef är det viktigt att du kontinuerligt håller dig uppdaterad inom aktuell lagstiftning samt bevakar förändringar som påverkar verksamheten så att du vid behov kan initiera och driva förändringsarbete. Du rapporterar direkt till verksamhetschef.
Enhetschefen kommer att ingå i verksamhetsområdets ledningsgrupp tillsammans med verksamhetschef och övriga enhetschefer.
I din vardag vägleds du av Sundsvalls kommuns värdegrund och av värdeorden mod, öppenhet och helhetssyn.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och har minst sex års erfarenhet inom yrket. Du har erfarenhet av arbetsledning samt personal- och budgetansvar. Du har också arbetat med verksamhetsstyrning, utveckling och förändringsledning.
Du har god digital kompetens, uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och har B-körkort.
Det är meriterande om du har chefserfarenhet, ledarutbildning och erfarenhet från verksamhetsområdet. Erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet är också meriterande.
Vi söker dig som är en trygg och stabil ledare med god självinsikt. Du arbetar strukturerat, planerar och prioriterar effektivt samt leder och motiverar dina medarbetare mot gemensamma mål. Du skapar engagemang och delaktighet genom ett coachande förhållningssätt och har en god samarbetsförmåga. Med ett lyhört och kommunikativt arbetssätt bygger du goda relationer och bidrar till ett konstruktivt samarbete.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
Välkommen med din ansökan.
Bra att veta
Lön: Månadslön/timlön Individuell och differentierad lönesättning tillämpas
Villkor: Löneersättningar utöver månadslönen följer tillämpligt kollektivavtal. Centrala kollektivavtal finns på Sveriges Kommuner och Regioners hemsida, www.skr.se
Kollektivavtal: HÖK
Förmåner: För mer information om förmåner och villkor inom Sundsvalls kommunen: https://sundsvall.se/kommun/jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-ideellt-arbete/kommunen-som-arbetsgivare/formaner?ae=förmÃ¥ner
Är du intresserad av att läsa mer om Sundsvall? Klicka in på www.sundsvall.se
eller är du intresserad av hur det vore att bo och arbeta i Sundsvall kan du läsa mer på www.nykommun.se/kommun/sundsvall/
Innan en anställning på vård- och omsorgsförvaltningen begär vi att du visar upp ett giltigt utdrag från polisens belastningsregister. Du kan redan nu beställa ett belastningsregister för att påskynda rekryteringsprocessen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst//
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
I Sundsvalls kommun gillar vi olika och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.
Är du även intresserad av att arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap/deltidsbrandman, klicka på länken: https://www.rtjmedelpad.se/om-oss/jobba-hos-oss/raddningstjanstpersonal-i-beredskap-rib
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sundsvalls Kommun
(org.nr 212000-2411), http://sundsvall.varbi.com
Norrmalmsgatan 4 (visa karta
)
852 34 SUNDSVALL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sundsvalls kommun, Vård och omsorgsförvaltningen Jobbnummer
10000548