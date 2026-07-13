Skötare till avdelning 8, pykiatrisk slutenvårdsavdelning
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2026-07-13
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Vill du arbeta nära patienterna i en miljö där du verkligen gör skillnad?
På vår psykiatriska slutenvårdsavdelning i Motala får du vara en viktig del i ett engagerat team som jobbar med både hjärta och professionalism. Här är ingen dag den andra lik – men alla dagar betyder något.
Välkommen till en arbetsplats där du är mitt i livet och samhället. Och gör skillnad varje dag.
På riktigt.
Vårt erbjudande
Psykiatriska kliniken Motala Mjölby består av öppenvårdsmottagningar inom allmänpsykiatri och beroendevård i Motala och Mjölby. Verksamheten omfattar även en slutenvårdsavdelning samt ett mobilt omvårdnadsteam, båda placerade i Motala. Kliniken arbetar utifrån en sammanhållen vårdkedja med behandlaransvar i både öppen- och slutenvård. Kliniken har västra Östergötland som upptagningsområden och ingår sedan 2020 tillsammans med all övrig psykiatrisk verksamhet i Region Östergötland i Psykiatricentrum.
Här kan du läsa om vår karriärstege för skötare och om dina förmåner hos oss, här hittar du även information om bestämmelser gällande lön och ersättningar.Publiceringsdatum2026-07-13Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter som skötare:
planera, genomföra och följa upp vård- och omvårdnadsinsatser
ledsagning vid utevistelse
social aktivering
stödja patienter till daglig sysselsättning
bidra till avdelningens löpande verksamhet som en del av ett hälsofrämjande sammanhang
städa, utföra ärenden, iordningställa måltider och annat praktiskt som utförs tillsammans med kollegor
samverka internt och externt tillsammans med patient och närstående
dokumentation
Arbetsgrupp
På avdelning 8 arbetar du som skötare i team tillsammans med kunniga och erfarna sjuksköterskor, läkare och vårdadministratörer. Vi arbetar i vårdlag och i ett nära samarbete med våra psykiatriska öppenvårdsmottagningar och mobila teamet.
Om dig
Din bakgrund – det här behöver du ha med dig:
• omvårdnadsutbildning med inriktning psykiatri eller likvärdig utbildning
• tidigare erfarenhet inom psykiatrisk vård är meriterande
• goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Vi söker dig som är trygg, empatisk och van vid att skapa tillit i svåra situationer. Du har ett gott bemötande och kan hantera förändringar med lugn och tydlig kommunikation. För att trivas och passa in hos oss är dina personliga egenskaper viktiga. Till den här tjänsten söker vi dig som är flexibel. Flexibel hos oss handlar om att kunna anpassa sig efter rådande situation och ändra fokus vilket är avgörande då oförutsägbara händelser uppstår dagligen. Vi arbetar nära varandra och behöver ha en god kommunikation för att lyckas lösa de uppgifter vi möter i vardagen. Därmed passar tjänsten dig som trivs med samarbete och är lyhörd samt kommunikativ till både kollegor, patienter och anhöriga.
Ansökan och anställning
På avdelning 8 arbetar vi två-skift vilket innebär att vi enbart har dag-eller kvällspass. Tjänsten innebär rotationstjänstgöring och du arbetar varannan helg.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040), https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/lediga-jobb
Lasarettsgatan 37 (visa karta
)
591 85 MOTALA Arbetsplats
Psykiatriska kliniken i Motala-Mjölby Kontakt
Richard Karlsson, Kommunal 010-1048248 Jobbnummer
10000547