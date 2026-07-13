Enhetschef lager & logistik
Västra Götalandsregionen / Inköpar- och marknadsjobb / Borås Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Borås
2026-07-13
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Borås
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige
Försörjningsförvaltningen är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen. Verksamheten bedrivs i hela Västra Götaland med fokus på försörjning och logistik till regionens olika verksamheter. Vi utvecklar och levererar bland annat tjänster inom måltider, tvätt, läkemedelsnära produkter och hjälpmedel, samt lagerhåller och distribuerar produkter.
Vill du leda en verksamhet som gör verklig skillnad för människors vardag? Som enhetschef för lager & logistik får du en nyckelroll i att utveckla framtidens hjälpmedelslogistik, driva förändringsarbete och skapa effektiva flöden och transporter i en samhällsviktig verksamhet. Varmt välkommen till Hjälpmedelscentralen!
Om arbetet
I tjänsten som enhetschef för lager & logistik får du en central roll i att säkerställa en effektiv lager- och godshantering av hjälpmedel för våra patienter/kunder. På Hjälpmedelscentralen pågår ett omfattande utvecklings- och förändringsarbete som blir ett viktigt fokus för dig att driva, tillsammans med dina medarbetare. Du leder 11 lagerarbetare, som arbetar med godsmottagning, truckkörning, visst montage samt plock & pack. Även transportfrågor kommer att vara en central fråga för dig, då vi har målsättningen att gå från upphandlade transporter till att driva transporter i egen regi. Detta innebär också att personalstyrkan troligtvis ökar inom något år.
Du ansvarar huvudsakligen för:
Uppföljning av teamets resultat och att nå uppsatta mål
Personal och arbetsmiljö
Att driva förändringsledning, lagerhantering/styrning och effektivisering
Teamets ekonomi och budgetarbete
Kompetensförsörjning och kompetensutveckling inom teamet
Uppbyggnad av transportverksamhet i egen regi
Du rapporterar till avdelningschefen och ingår i Hjälpmedelscentralens lokala ledningsgrupp tillsammans med 3 andra chefer, och företräder ledningsgruppen i relation till alla medarbetare vid Hjälpmedelscentralen i Borås. I ledningsgruppen bidrar du aktivt i det strategiska arbetet och arbetar med helhetssyn på hela verksamheten för att vi ska nå våra mål och möta våra kunders förväntningar. Regionalt samverkar du också med andra enhetschefer och processledare inom lagerprocessen. Till stöd i arbetet kommer du utöver din chef och kollegor också ha stöd från HR och ekonomiresurser.
Tjänsten är placerad på Hjälpmedelscentralen i Viared, strax utanför Borås. Dagsresor inom regionen förekommer regelbundet.Publiceringsdatum2026-07-13Om företaget
Hjälpmedelscentralen är ett kompetens- och logistikcenter för hjälpmedel i Borås, Mölndal, Skövde och Uddevalla. Våra drygt 300 medarbetare förser vård, kommuner och invånare med hjälpmedel för rörelsehinder, kognitivt stöd och kommunikation samt hjälpmedel för medicinsk behandling. Vi arbetar med upphandling, rådgivning och utprovning, utbildning, lagerhållning, transporter, service och tekniskt underhåll och återbruk.
I Borås arbetar drygt 70 medarbetare, där vi har stort fokus på effektivisering av våra flöden.
Vårt erbjudande
Hos oss får du, förutom att göra stor skillnad i människors liv, jobba tillsammans med härliga kollegor i en välfungerande verksamhet som hela tiden utvecklas. Vi erbjuder ett tydligt ledarskap där du får ramar att förhålla dig till samtidigt som du har möjlighet att påverka. Vi värdesätter våra chefer och kommer hjälpa dig att utvecklas. Vi erbjuder kontinuerlig utbildning och kompetensutveckling.
Om dig
Vi söker dig som har:
Chefs- eller annan arbetsledande erfarenhet
Erfarenhet av att arbeta med lagerflöden/logistik
Högskoleutbildning, med fördel inom teknik/logistikområdet, alternativt annan utbildning som kan bedömas likvärdig.
Erfarenhet av att driva utvecklingsarbete/förändringsledning
Det är meriterande om du har erfarenhet av transportfrågor
För att lyckas och trivas i rollen behöver du ha ett stabilt och närvarande ledarskap där du ser varje medarbetare. Du är tydlig och engagerande i din kommunikation och har förmåga att skapa delaktighet och förtroendefulla relationer med dina medarbetare. Med god helhetssyn driver du utvecklings- och förändringsarbete i nära samverkan med andra. Du har ett genuint intresse för att utveckla processer och arbetssätt och arbetar målinriktat.
Om rekryteringsprocessen
I den här rekryteringsprocessen behöver du inte bifoga personligt brev, utan i stället besvara frågor vid ansökningstillfället där du får beskriva dina erfarenheter. Med hänsyn till semestertider planerar vi för intervjuer i slutet av augusti. I en senare del av rekryteringsprocessen kommer arbetspsykologiska tester att genomföras.
Chefsrekryteringsprocessen i Västra Götalandsregionen utgår från våra chefskriterier: värdegrundsbaserat, mål- och resultatorienterat, kommunikativt och utvecklingsorienterat chefskap.
Välkommen med din ansökan, senast 18 augusti!
Västra Götalandsregionen bedriver till del säkerhetskänslig verksamhet varför säkerhetsprövning med registerkontroll kan komma att genomföras om befattningen så kräver. Säkerhetsprövningen genomförs i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Bussgatan 4 (visa karta
)
504 64 BORÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försörjningsförvaltningen, Hjälpmedelscentralen Kontakt
Fackförbund Kommunal 010-4429460 Jobbnummer
10000532