Barnskötare, I Ur och Skur
2025-10-31
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Båstad
Visa alla jobb hos Falkenbergs kommun, I Ur och Skur i Falkenberg
Här i Falkenbergs kommun kan du göra stor skillnad. Vårt jobb är att erbjuda god kommunal service i livets alla skeden. Vi är också med och utvecklar Falkenberg som plats. Vår vision är att vi växer för en hållbar framtid.
I Falkenbergs kommun strävar vi efter att alla barn och elever ska nå målen med utbildningen och utveckla en positiv lärandeidentitet. För att nå dit har vi en gemensam och tydlig riktning i vårt arbete kallad Utbildning Falkenberg.
Utbildning Falkenberg vilar på övertygelsen att alla barn och elever kan och vill lära och gör rätt om de kan. Det är i stället undervisningens kvalitet som avgör om barn och elever når målen med undervisningen och utvecklar en positiv lärandeidentitet.
Genom att ha tydliga förväntningar på olika professioner, möta våra barn och elever utifrån ett relationellt förhållningssätt samt ge dem möjlighet att delta i en undervisning som är tillgänglig, formativ och kollaborativ tror vi att undervisningskvaliteten i våra förskolor och skolor kan förbättras. För bra kvalitet kan alltid bli bättre.Publiceringsdatum2025-10-31Arbetsuppgifter
I Ur och Skur är en förskola med två avdelningar som ligger placerad på Slätten. Verksamheten är anknuten till Friluftsfrämjandet och arbetet präglas utav grund idén att barnens behov av kunskap, rörelse och gemenskap tillfredsställs genom vistelse i naturen.
Vår verksamhet bygger på barnens kreativitet och nyfikenhet till att lära. Vår personal är aktiva medupptäckare tillsammans med barnen.
Tjänsten är ett vikariat till och med 2026-07-05 med eventuell möjlighet till förlängning.
Intervjuer sker löpande. Kvalifikationer
Vi söker dig som har barnskötarutbildning och tidigare erfarenhet av arbete inom förskolan är meriterande.
Det är önskvärt att du har utbildning inom I Ur och Skur.
Som person ska du ha ett intresse för friluftsliv, natur och miljö samt tycka om att arbeta i naturen med utomhuspedagogik och upplevelsebaserat lärande.
Du är initiativrik och utvecklingsorienterad där du tycker om att hitta lösningar som driver förskolan framåt.
Du ser det positiva i såväl barn, kollegor som vårdnadshavare och din inställning är att alla gör så gott de kan utifrån sina förutsättningar. Som person trivs du att driva projekt och att samarbete med andra, där du ser samarbete som en möjlighet till lärande och utveckling.
Du har en god digital kompetens samt en god kommunikativ förmåga, både i tal och skrift
ÖVRIGT
Examensbevis ska bifogas ansökan.
Skollagen kräver att samtliga medarbetare inom verksamheter skola/förskola skall visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas. Handläggningstiden för att få detta dokument kan ta lång tid. Du beställer ett utdrag på polisen.se, https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan befintlig personal.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-13
Falkenbergs kommun, I Ur och Skur Kontakt
Rektor
