Ekonomiassistent med erfarenhet av bokslut och NE-bilaga sökes
Sassine, Joumana / Ekonomiassistentjobb / Uppsala Visa alla ekonomiassistentjobb i Uppsala
2026-07-12
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Om jobbet
Vi söker en erfaren ekonomiassistent som kan arbeta självständigt med ekonomiadministration för en enskild firma.Publiceringsdatum2026-07-12Dina arbetsuppgifter
● Löpande bokföring
● Kontoavstämningar
● Leverantörs- och kundreskontra
● Förberedelse och upprättande av bokslut
● Upprättande av NE-bilaga inför deklaration
● Kontakt med myndigheter vid behov
● Övriga administrativa ekonomiuppgifterKvalifikationerKvalifikationer
● Erfarenhet av bokföring i enskild firma.
● Dokumenterad erfarenhet av att upprätta bokslut och NE-bilaga.
● Goda kunskaper i svensk redovisning och skatteregler för enskilda näringsidkare.
● God datorvana och erfarenhet av ekonomisystem.
● Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Meriterande:
● Erfarenhet av speedledger bokföringsprogram.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är noggrann, strukturerad, ansvarstagande och kan arbeta självständigt. Du har ett analytiskt arbetssätt och trivs med att ta eget ansvar.
Viktig information
Denna tjänst är inte avsedd för praktik eller introduktion i yrket. Vi söker en person med praktisk erfarenhet som omgående kan arbeta självständigt med bokslut och NE-bilagor. Erfarenhet är därför ett obligatoriskt krav.
Om anställningen
● Anställningsform: Enligt överenskommelse
● Omfattning: deltid
● Tillträde: Enligt överenskommelse
Vi ser fram emot din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01
E-post: info@joumana.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sassine, Joumana
, http://joumana.se
Vaksalagatan 14 (visa karta
)
753 20 UPPSALA Arbetsplats
Joumana Jobbnummer
10000379