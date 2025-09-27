Barnskötare Dannebacka förskola, vikariat
Kungsbacka Kommun / Barnskötarjobb / Kungsbacka Visa alla barnskötarjobb i Kungsbacka
2025-09-27
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kungsbacka Kommun i Kungsbacka
, Göteborg
, Halmstad
, Laholm
, Hylte
eller i hela Sverige
Vi letar efter en reflekterande barnskötare till Dannebacka förskola i Onsala.
Är du servicemedveten, självgående, lyhörd för din omgivning och framförallt bra på att samverka? Vill du motivera stimulera barn till lärande och lek både ute och inne? Är du redo att utveckla och utvecklas? Då kan vi vara din nya arbetsplats!
Rollen som barnskötare hos oss
I denna roll bidrar du till en demokratisk arbetsplatskultur där vi tillsammans ansvarar, inspirerar, samarbetar och stödjer varandra. Hos oss behövs såväl flexibilitet som lyhördhet för barnens behov och en vilja att kommunicera. I gengäld får du ett stimulerande arbete i en kreativ miljö med professionella kollegor. Tillsammans med ditt nära team arbetar du regelbundet med reflektion och analys. Vi arbetar för att göra barnen delaktiga i dokumentationen, så att de får ett reellt inflytande över planering och utvärdering. Ditt nära team är det viktigaste reflekterande teamet men du ingår i sammanhang med andra barnskötare, förskollärare och även "mellanledare", specialpedagog och rektor.Publiceringsdatum2025-09-27Profil
Vi strävar efter att hitta en person med rätt kombination av personlighet och kompetens. Du har förmåga att arbeta självständigt men också samarbeta, tar egna initiativ, och arbetar aktivt för att utveckla verksamheten. Vidare är du serviceinriktad, har lätt för att anpassa dig till situation och är öppen för förändring. Du har lätt för att samarbeta och bemöter såväl barn som vårdnadshavare och kollegor på ett professionellt sätt. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
- är utbildad barnskötare eller har relevant erfarenhet av att arbeta i förskola.
Läs gärna mer om osshttps://kungsbacka.se/utbildning-och-barnomsorg/forskola-fritidshem-och-pedagogisk-omsorg/alla-forskolor-och-pedagogisk-omsorg/dannebacka-forskolahttps://kungsbacka.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar-och-namnder/forvaltningar/forvaltningen-for-forskola--grundskola?mark=FÃ¶rvaltningen+fÃ¶r+FÃ¶rskola+&+Grundskola
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tidsbegränsad anställning under tre månader på heltid med tillsättning enligt överenskommelse. Möjlighet till förlängning.
Observera att belastningsregister kommer att behöva uppvisas i samband med anställning. Du kan beställa ett registerutdrag, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss
Intresserad?
Kul! Välkommen med din ansökan senast 13 oktober.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
Inför rekryteringsarbetet har Kungsbacka kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter eller liknande. Ersättning
Individuell löneform. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/631". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbacka kommun
(org.nr 212000-1256) Kontakt
Ulrica Alnebeck, rektor 0300-835803 Jobbnummer
9529615