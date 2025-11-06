Barnskötare, Bokens förskola
Här i Falkenbergs kommun kan du göra stor skillnad. Vårt jobb är att erbjuda god kommunal service i livets alla skeden. Vi är också med och utvecklar Falkenberg som plats. Vår vision är att vi växer för en hållbar framtid.I Falkenbergs kommun strävar vi efter att alla barn och elever ska nå målen med utbildningen och utveckla en positiv lärandeidentitet. För att nå dit har vi en gemensam och tydlig riktning i vårt arbete kallad Utbildning Falkenberg.
Utbildning Falkenberg vilar på övertygelsen att alla barn och elever kan och vill lära och gör rätt om de kan. Det är i stället undervisningens kvalitet som avgör om barn och elever når målen med undervisningen och utvecklar en positiv lärandeidentitet.
Genom att ha tydliga förväntningar på olika professioner, möta våra barn och elever utifrån ett relationellt förhållningssätt samt ge dem möjlighet att delta i en undervisning som är tillgänglig, formativ och kollaborativ tror vi att undervisningskvaliteten i våra förskolor och skolor kan förbättras. För bra kvalitet kan alltid bli bättre.Publiceringsdatum2025-11-06Arbetsuppgifter
Bokens förskola ligger centralt i Falkenberg i ljusa fräscha lokaler i bottenplan i ett hus som även rymmer äldreboende, storkök och matsal för Schubergstorpsskolans elever. Förskolan har ett mottagningskök.
Förskolan är byggd med 4 avdelningar och barnen är indelade i 5 undervisningsgrupper. För att lyckas fokuserar vi utbildningen och undervisningen på prioriterade områden; Tillgänglig undervisning, Formativ undervisning, Kollaborativ undervisning och Positiv lärandeidentitet.
För oss är utveckling, lärande, glädje och gemenskap viktigt i det dagliga mötet med barnen. Förskolan arbetar utifrån undersökande och projekterande arbetssätt med utgångspunkt i läroplanen och med barnens delaktighet och inflytande. Pedagogisk dokumentation är ett av våra arbetsverktyg i det systematiska kvalitetsarbete.
Vi söker dig som har en vilja, ett engagemang och tar ett ansvar för att planera, genomföra, dokumentera samt utveckla det pedagogiska arbetet i samarbete med övriga i arbetslaget samt har vana av att hantera olika digitala verktyg.
Du ser varje barns unika förmåga med fokus på barnets och gruppens utveckling och lärande. I utvecklingsarbetet ser du vikten av barns lärandemiljö både ute och inne och användandet av olika kreativa uttryckssätt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har barnskötarutbildning .
Tidigare erfarenhet av arbete inom förskolan är meriterande.
Som person ska du ha en positiv inställning till kollegialt lärande, kunna ta egna initiativ och kunna arbeta både självständigt och i team. Du ska ha både vilja och förmåga att se möjligheter och därmed vara delaktig i att utveckla vår verksamhet.
Du ser det positiva i ett relationellt och professionellt förhållningssätt med såväl barn, kollegor som vårdnadshavare och din inställning är att alla gör så gott de kan utifrån sina förutsättningar. I din profession trivs du med att driva projekt och undersökande arbete tillsammans med barn och kollegor, där du ser samarbete som en möjlighet till lärande och utveckling.
Du har en god digital kompetens samt en god kommunikativ förmåga, både i svenskt tal och skrift.
Examensbevis ska bifogas ansökan.
Skollagen kräver att samtliga medarbetare inom verksamheter skola/förskola skall visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas. Handläggningstiden för att få detta dokument kan ta lång tid. Du beställer ett utdrag på polisen.se, https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan befintlig personal.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Ersättning
