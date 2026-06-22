barnskötare
Dals-Eds Kommun / Undersköterskejobb / Dals-Ed Visa alla undersköterskejobb i Dals-Ed
2026-06-22
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Dals-Eds Kommun i Dals-Ed
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Dals-Eds kommun belägen i det natursköna Dalsland, "Ett Sverige i miniatyr", har cirka 4800 invånare, varav 3000 i tätorten Ed. Vi är en attraktiv arbetsgivare som erbjuder utveckling av såväl individ som organisation. Vi värdesätter tillit, trygghet och omtanke. Vår förmåga att skapa trivsel och vara en flexibel organisation avgör hur vi lyckas i framtiden. Vi erbjuder en väl fungerande service med bra kommunikationer till exempelvis Oslo och Göteborg. Visste du att vi även har goda pendlingsmöjligheter från Trollhättan, Vänersborg och Uddevalla med en restid på 40 - 60 minuter och att vi har flera medarbetare som pendlar till vår fantastiska arbetsplats varje dag. För mer information om kommunen, gå in på www.dalsed.seBarn-
och utbildningsförvaltningen ansvarar för barnomsorg, grundskola, gymnasieskola, anpassat gymnasium, elevboende med internat, vuxenutbildning, kulturskola i Dals-Ed. Verksamheterna är av avgörande betydelse för samhällsmedborgarna. Med öppenhet och ansvarskänsla arbetar drygt 300 medarbetare inom förvaltningen med stor respekt för sina uppdrag. Korta beslutsvägar och ett gott samarbetsklimat skapar goda förutsättningar för utveckling med kvalitet. Läs mer om våra verksamheter på kommunens hemsida www.dalsed.se.Publiceringsdatum2026-06-22Arbetsuppgifter
I ditt arbete som barnskötare kommer du att planera, genomföra, utveckla och dokumentera det pedagogiska arbetet såväl enskilt som tillsammans i arbetslaget. På ett professionellt sätt ska du tillsammans med dina kollegor, lägga grunden för barnens lustfyllda utveckling i en stimulerande lärandemiljö.Kvalifikationer
För uppdraget krävs gymnasial utbildning som barnskötare eller annan utbildning som arbetsgivaren anser är lämplig samt erfarenhet av att arbeta på förskola. Särskilt meriterande är utbildning och erfarenhet av att arbeta med barn i behov av särskilt stöd.
Vi söker dig som är engagerad, nyfiken, flexibel och som vill vara med att driva verksamheten tillsammans med ett härligt gäng pedagoger. Som barnskötare har du ett intresse för barns utveckling och lärande, du ser varje barns styrkor och förmågor och värdesätter trygghet och relationer.
ANSTÄLLNINGSVILLKOR:
Tidsbegränsad anställning t.o.m 2027-01-10 med möjlighet till förlängning
Tillträde 2026-08-03
Sysselsättningsgrad 70%
Arbetet förlagt till dag,
Individuell och differentierad lönesättning tillämpas
Kollektivavtal: avtalsområdets Huvudöverenskommelse med tillhörande Allmänna Bestämmer och dess bilagor tillämpas
ÖVRIGT:
Vi tillämpar löpande rekrytering i denna rekrytering, innebärande att tillsättande kan ske under ansökningstiden.
Anställning förutsätter uppvisande av utdrag ur belastningsregistret enligt skollagen (2010:800) för arbete inom skola eller förskola. Beställ gärna ditt utdrag via Polismyndighetens e-tjänst.
UPPLYSNINGAR:
Se kontaktpersoner nedan. Fackliga företrädare nås via kommunens växel 0534-19000.
ANSÖKAN:
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan tillsammans med meritförteckning etc digitalt och inte via e-post eller pappersformat. För att värna din integritet ber vi dig som sökande att undvika skyddsvärda och känsliga personuppgifter i de handlingar som du skickar till oss. Det gäller exempelvis personnummer samt information som kan kopplas till etniskt ursprung, familjesituation, religion, hälsa, politiskt eller fackligt engagemang.
Du ansöker via länken Ansök senast 2026-07-05
Välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Dals-Eds Kommun
(org.nr 212000-1413), https://www.dalsed.se/
668 21 DALS-ED Arbetsplats
Dals-Eds kommun Kontakt
Rektor i förskola, EC ungdomsverksamheten
Anna Hansson anna.hansson@utb.dalsed.se +4653419140 Jobbnummer
9973277