Barnskötare
Linneabacken är en mysig och skogsnära förskola i Lindome som precis tagit ett nytt steg - vi har ombildats till ett föräldrakooperativ och söker nu engagerade pedagoger som vill vara med och forma det nya Linneabacken.
Hos oss möts Montessoripedagogik och utomhuspedagogik i en miljö där skogen och utemiljön är ett klassrum. Vi är en liten arbetsplats med stor kontinuitet, många av våra pedagoger har varit här sedan förskolan grundades 2014.
Nu söker vi en barnskötare till avdelning Vätten (3-5 år) som vill vara en del av det här teamet.
Om förskolan
Vi har två avdelningar: Knyttet för de yngsta barnen (1-3 år) och Vätten för de lite äldre (3-5 år). Lokalerna är ljusa och rymliga och ligger i Spinneriet i Lindome med skogen bokstavligen runt hörnet. Rankades näst högst bland Mölndals förskolor i GR:s enkät för 2026.
Vår pedagogik vilar på tre ben:
Utomhuspedagogik - vi är ute varje dag, i alla väder. Skogen är vår utökade lärmiljö.
Montessoriinfluerat - en förberedd miljö där barnets nyfikenhet och inre drivkraft styr lärandet.
Lågaffektivt förhållningssätt - lugn, positiva förväntningar och fokus på varje barns förutsättningar.
Våra fem kärnvärden är självkänsla, allas lika värde, trygghet och relationer, det kompetenta barnet och konflikthantering med empati. Det är inte bara ord på papper utan hur vi faktiskt möter våra barn varje dag.
Det här jobbet innebär
Du arbetar på avdelning Vätten med barn i åldrarna 3-5 år. Dina dagar är fyllda av omsorg, lek, rörelse och lärande i en miljö där du verkligen känner varje barn.
Omsorg och undervisning i barngrupp på Vätten
Dagliga skogsutflykter och utevistelse i alla väder
Dokumentation av barns lärande och utveckling
Delaktighet i det systematiska kvalitetsarbetet
Nära samarbete med föräldrar - som i ett kooperativ har en extra aktiv roll
Bidra till att bygga upp det nya kooperativet tillsammans med kollegor och styrelse
Vi söker dig som
Har utbildning som barnskötare eller likvärdig erfarenhet
Gillar att vara ute och ser skogen som en tillgång
Är lugn, trygg och lågaffektiv i mötet med barnen
Trivs på en liten arbetsplats där alla känner alla
Har hjärtat på rätt ställe - du ser det kompetenta barnet och möter det med respekt
Meriterande: Erfarenhet av utomhuspedagogik eller lågaffektivt bemötande. Att ha arbetat i ett föräldrakooperativ är ett plus.
Det här erbjuder vi
En arbetsplats med genuint engagerade kollegor - många har jobbat här sedan starten 2014
En förskola i förändring och förnyelse - du är med och formar något nytt
Nära till skogen och en pedagogik som verkligen tror på utomhusvistelse
Liten och familjär miljö där du syns och räknas
Föräldrar som är engagerade och delaktiga - kooperativet gör samarbetet med hemmen extra nära
Kollektivavtal och marknadsmässig lön, arbetskläder och friskvårdsbidrag Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-22
E-post: linneabackenilindome@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linneabacken Spinneriet i Lindome Ekonomisk före
Spinnmästarevägen 2
)
437 34 LINDOME
Linneabacken Spinneriet i Lindome Ek fören
