Barnskötare
i Ur och Skur, Skogsgläntan / Barnskötarjobb / Lidingö Visa alla barnskötarjobb i Lidingö
2026-04-06
, Solna
, Stockholm
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos i Ur och Skur, Skogsgläntan i Lidingö
Vill du arbeta på en småbarnsavdelning nära naturen och göra skillnad i barns vardag?
Förskolan i Ur och Skur på Lidingö söker nu en engagerad och nyfiken barnskötare på 100 % som vill bli en del av vårt härliga team. Förskolan är ett föräldrakooperativ med två avdelningar som ligger mitt på Lidingö med fina naturområden runtomkring. Hos oss får du arbeta i en inspirerande miljö där lustfyllt lärande är en del självklar del av av verksamheten. Vi tror på att barn utvecklas bäst genom lek, rörelse och upptäckarglädje- ute som inne.
Vår verksamhet utgår från Lpfö 18 samt Friluftsfrämjandets mål för friluftsliv, där vi värnar om hållbar utveckling och en nära relation till naturen.
Vi söker dig som:
Är samarbetsvillig och trivs med att arbeta i team.
Har stort engagemang för barns utveckling
Har god social kompetens och skapar goda relationer med barn, vårdnadshavare och kollegor.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och ser fram emot att välkomna dig som vill bidra med värme och glädje i vår verksamhet.
Låter det här som något som skulle passa dig?
Hör av dig så hoppas jag att vi ses!
Mvh Helene Baynham Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06
Via mejl
E-post: helene@iurochskurskogsglantan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Barnskötare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare i Ur och Skur, Skogsgläntan
Lillåkersvägen 29-31 (visa karta
)
181 59 LIDINGÖ Arbetsplats
i Ur & Skur Skogsgläntan Jobbnummer
9838389