Barnskötare

i Ur och Skur, Skogsgläntan / Barnskötarjobb / Lidingö
2026-04-06


Visa alla barnskötarjobb i Lidingö, Solna, Stockholm, Danderyd, Sundbyberg eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos i Ur och Skur, Skogsgläntan i Lidingö

Vill du arbeta på en småbarnsavdelning nära naturen och göra skillnad i barns vardag?
Förskolan i Ur och Skur på Lidingö söker nu en engagerad och nyfiken barnskötare på 100 % som vill bli en del av vårt härliga team. Förskolan är ett föräldrakooperativ med två avdelningar som ligger mitt på Lidingö med fina naturområden runtomkring. Hos oss får du arbeta i en inspirerande miljö där lustfyllt lärande är en del självklar del av av verksamheten. Vi tror på att barn utvecklas bäst genom lek, rörelse och upptäckarglädje- ute som inne.
Vår verksamhet utgår från Lpfö 18 samt Friluftsfrämjandets mål för friluftsliv, där vi värnar om hållbar utveckling och en nära relation till naturen.
Vi söker dig som:
Är samarbetsvillig och trivs med att arbeta i team.
Har stort engagemang för barns utveckling
Har god social kompetens och skapar goda relationer med barn, vårdnadshavare och kollegor.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och ser fram emot att välkomna dig som vill bidra med värme och glädje i vår verksamhet.

Låter det här som något som skulle passa dig?
Hör av dig så hoppas jag att vi ses!
Mvh Helene Baynham

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06
Via mejl
E-post: helene@iurochskurskogsglantan.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Barnskötare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
i Ur och Skur, Skogsgläntan
Lillåkersvägen 29-31 (visa karta)
181 59  LIDINGÖ

Arbetsplats
i Ur & Skur Skogsgläntan

Jobbnummer
9838389

Prenumerera på jobb från i Ur och Skur, Skogsgläntan

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos i Ur och Skur, Skogsgläntan: