2026-02-17
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
, Lidköping
, Haninge
, Nyköping
, Knivsta
Raoul Wallenbergförskolan Skövde Förskolan är belägen i hjärtat av Skövde i en anrik och vacker gammal patriciervilla. Avdelningarna har många stora rum, som lockar barnen till utforskande, lek och samspel. Gården är omgiven av höga vackra träd och buskar runt hela förskolan. Förskolan ligger mitt emot Vasaskolan och kan lätt nås genom allmänna transportmedel. Medarbetarna på förskolan är mycket engagerade och stolta över att jobba på vår förskola. Vi har ett nära samarbete med vårdnadshavarna.
Vi har både manliga och kvinnliga pedagoger. Vi har ett samarbete i hela huset, så alla pedagoger känner alla barn som går på förskolan. Förskolan består av 4 avdelningar och ca: 70 barn.
Nu söker vi en engagerad barnskötare till vårt fantastiska team!
Uppdraget som barnskötare innebär att du tillsammans med kollegor arbetar målinriktat efter förskolans inriktning språk, trygghet och hälsa. Läroplanen för förskolan Lpfö 18 och företagets ledord samt visionen är grunden för det pedagogiska arbetet.
Kom och utvecklas med oss! Vi söker dig som:
Är utbildad barnskötare.
Har några års erfarenhet då vi värdesätter det pedagogiska arbetet högt.
Behärskar det svenska språket i tal och skrift.
Är en medforskande pedagog som kan utmana barnen i vardagen genom lek och fantasi.
Har ett gott och professionellt förhållningssätt.
För att trivas hos oss tror vi att du förutom din formella kompetens:
Har ett stort engagemang och med förmåga till både lyhördhet och flexibilitet.
Har förmåga att möta barnen individuellt samt kunna skapa förtroendefulla relationer med alla barn så väl som med vårdnadshavare.
Kan arbeta självständigt och ha ett gott ledarskap i din yrkesroll.
Kan arbeta målinriktat tillsammans med kollegor genom att planera, genomföra och utvärdera verksamheten enligt gällande styrdokument och Raoul Wallenbergskolornas värdegrund
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och förmåga att kommunicera med övriga som ingår i förskolans vardag. Du deltar i arbetslagets reflektion varje vecka och du förväntas ha insikt i det systematiska kvalitetsarbetet.
Vill du bli en del av vårt fantastiska team? Då kan vi erbjuda dig:
Friskvårdsbidrag
Fyra planerings/utvärderingsdagar per år
Fria, pedagogiska luncher
Arbetskläder
En närvarande ledning med en tydlig pedagogisk idé som tillsammans med pedagogerna arbetar mot ambitiösa mål
Tjänsten som barnskötare är ett föräldravikariat på 60%, med möjlighet till ytterligare timmar fram till augusti 2026. Från 10 augusti 2026 är tjänsten på 100% fram till juni 2027.
Tillträde i april 2026 eller enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2026-02-17
Sök tjänsten genom att fylla i ansökningsformuläret och bifoga ditt CV. Senast den 6 mars 2026 vill vi ha din ansökan. Rekrytering sker fortlöpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
För att arbeta inom skola krävs ett giltigt utdrag ur polisens belastningsregister. Du beställer blanketten på följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Varmt välkommen att kontakta oss om du har några frågor.
Sista dag att ansöka är 2026-03-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7210413-1847345". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Raoul Wallenbergskolorna AB
(org.nr 556674-0113), https://jobb.raoulwallenbergskolan.se
Stenkilsgatan 8 (visa karta
541 50 SKÖVDE Jobbnummer
9748635