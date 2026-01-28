Barnskötare
2026-01-28
Natursköna Arvidsjaur ligger mitt i landskapet Lappland ca 90 mil norr om Stockholm och 11 mil söder om polcirkeln. Här är det nära till allt, både inom kommunen och ut i världen tack vare vår flygplats. Med ett brett utbud av fritidsaktiviteter, en välkomnande attityd och naturen inpå knuten är Arvidsjaur en plats där det är enkelt att trivas. Näringslivet kännetecknas av besöksnäring och handel, träförädling, fordonstestverksamheter, rennäring och offentlig sektor.
I Arvidsjaur erbjuder vi både trygghet och enkelhet i vardagen - allt finns nära. Oavsett var i kommunen du väljer att bosätta dig kan Arvidsjaur erbjuda goda levnadsvillkor och bra möjligheter till ett attraktivt boende. Vill du veta mer om hur det är att leva och bo i Arvidsjaur? Besök flyttatillarvidsjaur.se!
Arvidsjaurs kommun som arbetsgivare erbjuder en utvecklande arbetsmiljö. Att arbeta hos oss innebär att arbeta efter kommunens gemensamma värdegrund där ledorden är: Glädje, respekt och professionalitet.
Eftersom Árviesjávrrie tillhör det samiska förvaltningsområdet välkomnar vi sökanden med kunskaper i samiskt språk och kultur. Vi har behov av samisktalande personal inom vissa sektorer och samiska kan därför vara meriterande vid vissa tjänstetillsättningar.
Som medarbetare hos Arvidsjaurs kommun kan du komma att behöva använda din privata telefon för exempelvis inloggning i verksamhetssystem.
Som barnskötare bidrar du till att vardagen på förskolan fungerar väl. Detta genom vardagliga arbetsuppgifter samt genom att omsorgen och det dagliga pedagogiska arbetet bygger på barns delaktighet och inflytande.Tillsammans med övriga kollegor på förskolan medverkar du till att en positiv, meningsfull och utvecklande miljö skapas för varje barn och för hela barngruppen. Som barnskötare medverkar du i undervisning utifrån förskolans läroplan, för att främja barns utveckling och lärande. Med pedagogisk dokumentation som förhållningssätt är det viktigt att vara i dialog med barnen i deras lek och lärande. Arbetet ställer stora krav på din förmåga att skapa goda relationer med barn, vårdnadshavare och kollegor samt att vara flexibel och ta egna initiativ. Du ska ha ett språkutvecklande förhållningssätt som främjar lek och kommunikation.
Dessa tjänster är i poolen, vilket innebär du samarbetar med ett flertal arbetslag och behöver vara lyhörd för olika barngruppers behov, samt kunna stötta i det pedagogiska arbetet på flera avdelningar.
Tiderna är fasta, men kan komma att ändras med kort varsel utifrån verksamhetens behov, vilket innebär att du måste vara flexibel gällande arbetstider. Ersättning
