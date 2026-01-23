Barnskötare
2026-01-23
Förskolan Bergslyan är ett personalkooperativ belägen i Rundvik. Vi har två avdelningar.
Vi ser att lärmiljöer är viktiga och vi ser att utevistelse är en möjlighet för lek och utveckling. Vi har ett öppet klimat och samarbete. Avdelningarna är indelade i äldre och yngre barn.
Barnskötare ingår i arbetslag som tillsammans ansvarar att stimulerar varje barns utveckling och lärande. Utbildningen ska alltid vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet när det gäller såväl innehåll och arbetssätt.
Vårt arbetslag jobbar systematiskt och målmedvetet för att skapa samsyn kring vårt uppdrag enligt läroplanen och skollagen. Vi jobbar med dokumentations verktyget TYRA, där vi ger vårdnadshavare möjlighet till inflytande och delaktighet.
Din Profil:
Du har god samarbetsförmåga, du är god relations byggare och du kan bidra till ett gott samarbetsklimat till vårt arbetslaget för att uppnå en gynnsam miljö för barnens utveckling och lärande.
Enligt skollagen krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning påbörjas.
Lön enligt avtal.
Varmt välkommen med din ansökan.
Rekrytering sker löpande. Tjänsten tillträds den 16 Mars eller enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
E-post: asa@bergslyan.se
Detta är ett heltidsjobb.
Bergsvägen 36 B
914 41 RUNDVIK
Personalkooperativ Förskolan Bergslyan Ek Fören
Rektor
Rektor
Åsa Johansson asa@bergslyan.se 0724035229
