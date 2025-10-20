Barnskötare
Välkommen till Dibber och Hindby förskola
Dibber etablerades i Sverige 2017 och bedriver idag förskolor, grundskolor, anpassade grundskolor och öppna förskolor. Dibbers huvudkontor ligger i Sollentuna, verksamhet finns i stora delar av Sverige. Dibber i Sverige är en del av den norska friskolekoncernen Dibber som startades och ägs av två engagerade pedagoger, Randi och Hans Jacob Sundby. Den första förskolan startas 2003 i den lilla stad där Randi växt upp. Idag driver Dibber mer än 600 förskolor i nio länder över hela världen. Tillsammans skapar vi en inkluderande arbetsplats präglad av hjärtekultur, lärande och utveckling. Hindby förskola ligger lummigt inbäddat i ett villaområde med egen förskolegård. Intilliggande parker och lekplatser ger många möjligheter till att vara nära eller längre ifrån förskolan. Förskolans fem avdelningar arbetar i åldershomogena barngrupper och där pedagogerna utifrån de förutsättningar som råder följer barngruppen fram tills överlämnandet till förskoleklassen.Hindby skola som ligger i ena byggnaden har ett eget kök som lagar den mat som serveras på förskolan.
Vi strävar efter att vara en inkluderande arbetsplats där varje medarbetare känner sig sedd och kan vara med och bidra. Vi erbjuder en arbetsplats med fokus på trivsel och arbetsmiljö, utveckling och tillitsfulla relationer. Dibber har kollektivavtal genom Almega och erbjuder friskvårdsbidrag, föräldralön, personalstöd, företagshälsovård samt regelbundna medarbetarundersökningar för att mäta våra medarbetares trivsel och hälsa. Välkommen till Dibber - med hjärta för lärande!
Är du den vi söker? På Dibber förskolor ska alla barn få uppleva hur viktiga de är, känna sig sedda, hörda och tagna på allvar. Vi lägger stor vikt vid lekfullt lärande, samspel och "jag kan". Varje barn ska få lyckas med något varje dag. Hjärtekulturen är centralt i vårt pedagogiska arbete och handlar om att stärka barnets känsla av egenvärde, förmåga till socialt samspel, empatiska förmåga och att bli trygg som individ. Hjärtekulturen på Dibber är en viktig del av den inlärningsmiljö som varje enskilt barn möter varje dag hos oss. Utveckling, lek och lärande, hälsa och trivsel är ett resultat av en bra inlärningsmiljö. Vi arbetar aktivt för att samspel, omsorg, lek och lärande ska gå hand i hand genom hela dagen. Verksamheten arbetar för att dagen skall vara fylld av aktiviteter som inbjuder till ett nyfiket, utmanade och lustfyllt förhållningssätt, alla barn skall få möjlighet att arbeta kollaborativt, kreativt, tänka kritiskt och få möjlighet att kommunicera på olika vis.
• Vill du vara en del i ett arbetslag som ger förutsättningar till varje barn att utvecklas och ges möjlighet att bli den bästa versionen av den barnet vill vara? *Vill du vara en del av en verksamhet med högt kvalificerade pedagoger? Som på ett lekfullt sätt tillsammans med barngruppen ger förutsättningar till att uppleva och delta i undervisning och lärande i utmanande lärmiljöer? *Vill du vara en del av att ge barn möjlighet att få göra sin röst hörd, uppmuntras att tänka kritiskt och ha känslan av att bli lyssnad på? Då skall du absolut skicka in ansökan direkt! Var med oss och forma en ljus framtid för barn under deras viktiga första år!
Som barnskötare på en Dibberförskola ansvarar du för att vårt pedagogiska förhållningssätt genomsyrar ditt arbete. Du uppmärksammar, sätter ord på och stärker situationer som bygger förtroendefulla relationer, där barn och vuxna är likvärdiga, du arbetar för att bygga en positiv gemenskap såväl i omsorgen kring barnen och i mötet med vårdnadshavare, som i ditt arbetslag. Du bidrar med kunskap och kreativitet, engagemang för lärande och visar tålamod. Du firar barnens och dina kollegors framgångar, stora som små och glädjs med deras nya kunskaper och upptäckter. Publiceringsdatum2025-10-20Kvalifikationer
Utbildad barnskötare eller liknande, alternativt annan för erfarenhet som bedöms likvärdig för tjänsten.
* God kommunikationsförmåga
* Mycket goda kunskaper i svenska, såväl skriftliga som muntligt
* Erfarenhet och intresse för digitala verktyg och system
* Samarbetsförmåga och förhållningssätt att dela med sig av kunskap och erfarenhet för kollegialt lärande
Observera att intervjuer sker löpande vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
