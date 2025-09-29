Barnskötare
Tänk dig en arbetsdag där du är med när barn tar sina första steg mot nya insikter. Där du får dela skratt, frågor och upptäckter tillsammans med dem. Som barnskötare i Skellefteå kommun är du en viktig del av barnens vardag och utveckling. Här arbetar du nära både barn och kollegor i en miljö fylld av lek, trygghet och lärande.
DIN ROLL
Som barnskötare i Skellefteå kommun är du med och gör vardagen meningsfull för barnen. Du deltar aktivt i deras lek, lärande och utveckling och bidrar till att skapa en trygg miljö där varje barn får känna sig sedd och inkluderad. Din uppgift är att tillsammans med förskollärare och kollegor omsätta planeringen i praktiken - i aktiviteter, utflykter och vardagssituationer som stärker barnens språk, fantasi, sociala förmåga och förståelse för omvärlden.
I rollen är du en närvarande vuxen som möter barnen där de är, både i små ögonblick och i längre processer. Du är med och formar en verksamhet där glädje, trygghet och lärande alltid går hand i hand, och där barnen får de bästa förutsättningarna att växa och utvecklas.
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHET
Vi söker dig som har barnskötarutbildning, antingen från barn- och fritidsprogrammet med social eller pedagogisk inriktning eller via yrkesutbildning på vuxenutbildningen. Har du tidigare jobbat i förskola är det en stor tillgång. Eftersom du kommer att arbeta nära barn är det ett krav att lämna in ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret.
Det här är en roll där dina personliga egenskaper betyder mycket. För att trivas och lyckas behöver du tycka om att arbeta med barn, värdesätta lek som en viktig del av lärandet och vara en trygg förebild. Du är hänsynstagande i mötet med barn, kollegor och vårdnadshavare och bidrar prestigelöst till det gemensamma målet - barnens trygghet, utveckling och lärande.
I rollen behöver du också vara strukturerad och kunna planera, organisera och följa upp ditt arbete, samtidigt som du är flexibel när vardagen bjuder på förändringar. Som närvarande vuxen tar du ansvar för barnens säkerhet genom att hålla uppsikt, vara uppmärksam på risker och agera snabbt vid behov.
Eftersom arbetet innebär dokumentation och kommunikation med digitala verktyg är det viktigt att du har grundläggande IT-kunskaper. Det är också ett krav att du har god kommunikativ förmåga på svenska, både i tal och skrift, och kan anpassa ditt språk till olika situationer och målgrupper. På vissa områden krävs även B-körkort.
Det är meriterande om du kan finska eller samiska, eftersom Skellefteå är en finsk och samisk förvaltningskommun. Även kunskaper i teckenspråk ser vi som en resurs.
DIN NYA ARBETSPLATS
Att vara barnskötare i Skellefteå kommun innebär att du blir en del av en verksamhet i ständig utveckling. Vi har runt 40 förskolor som tillsammans skapar en trygg, likvärdig och lärorik start för alla barn i kommunen. Här arbetar vi över gränserna och stöttar varandra för att hela tiden utveckla kvaliteten och möta barnens behov.
Hos oss är kollegialt samarbete och delaktighet viktiga delar av vardagen. Du kan räkna med att arbeta nära både förskollärare och andra barnskötare i team där ni planerar, följer upp och utvecklar verksamheten tillsammans. Det finns goda möjligheter för dig att växa i din yrkesroll genom fortbildning, erfarenhetsutbyte och interna utvecklingsinsatser.
Vi erbjuder trygga anställningsvillkor, friskvård och semestervillkor som ger balans mellan arbete och fritid. Framför allt får du ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag - för barnen, för vår verksamhet och för framtiden.
Just nu söker vi barnskötare till dessa områden:
• Sörböle/Anderstorp
• Moröbacke/Moröhöjden
Vill du vara en viktig del i att ge barnen den bästa möjliga starten i livet? Välkommen med din ansökan till Skellefteå kommun.
Här kan du läsa mer om våra förskolor: https://skelleftea.se/forskola-a-o
BRA ATT VETA
Vi rekryterar kompetensbaserat och fokuserar på din erfarenhet, kunskap och potential. I stället för personligt brev besvarar du några urvalsfrågor och bifogar ett uppdaterat CV.
Vill du veta mer om hur det är att bo och leva i vår kommun? Läs mer om Skellefteå (http://skelleftea.se)
som plats att bo och leva på.
Här kan du också läsa om våra förmåner (http://skelleftea.se/formaner)och
se lönestatistik (http://skelleftea.se/lonestatistik)
