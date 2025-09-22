Barnskötare
Dibber etablerades i Sverige 2017 och bedriver idag förskolor, grundskolor, anpassade grundskolor och öppna förskolor. Dibbers huvudkontor ligger i Sollentuna, verksamhet finns i stora delar av Sverige.
Dibber i Sverige är en del av den norska friskolekoncernen Dibber som startades och ägs av två engagerade pedagoger, Randi och Hans Jacob Sundby. Den första förskolan startas 2003 i den lilla stad där Randi växt upp. Idag driver Dibber mer än 600 förskolor i nio länder över hela världen.
Vi står upp för livslångt lärande och att hålla oss i framkant inom våra professioner. Vi strävar efter att bygga ett professionellt nätverk där vi lär av varandra och som kan stötta och inspirera.
Oavsett vilken del av verksamheten som du arbetar inom, blir du en del av ett team som vill göra en skillnad för barn och elever, och deras framtid. Tillsammans skapar vi en inkluderande arbetsplats präglad av hjärtekultur, lärande och utveckling.
Välkommen till Dibber - med hjärta för lärande!
Nu söker vi timvikarie till vår vikariepool.
På Dibber har vi hjärta för lärande. Det betyder att vi brinner för att varje barn och elev ska ges de bästa förutsättningarna för att utveckla ett livslångt lärande med hjärta för världen. Vår Hjärtekultur är kärnan i hela verksamheten, och präglar relationerna med barn och elever, vårdnadshavare, och mellan kollegor. Hjärtekulturen ska vara en vägledare i varje situation.
Vi strävar efter att vara en inkluderande arbetsplats där varje medarbetare känner sig sedd och kan vara med och bidra. Vi erbjuder en arbetsplats med fokus på trivsel och arbetsmiljö, utveckling och tillitsfulla relationer.
Är du den vi söker?
På Dibber förskolor ska alla barn få uppleva hur viktiga de är, känna sig sedda, hörda och tagna på allvar. Vi lägger stor vikt vid lekfullt lärande, samspel och "jag kan". Varje barn ska få lyckas med något varje dag.
Var med oss och forma en ljus framtid för barn under deras viktiga första år!
Om rollen
Som timvikarie är du en viktig del av vårt dagliga arbete och fyller upp vid behov då ordinarie pedagoger är frånvarande. Du uppmärksammar, sätter ord på och stärker situationer som bygger förtroendefulla relationer, där barn och vuxna är likvärdiga, du arbetar för att bygga en positiv gemenskap såväl i omsorgen kring barnen och i mötet med vårdnadshavare, som med kollegor på förskolan. Du bidrar med kreativitet, leklust och visar engagemang och tålamod. Du är aktiv såväl inomhus som utomhus tillsammans med barnen.Kvalifikationer
Utbildad barnskötare eller liknande, alternativt annan för erfarenhet som bedöms likvärdig för tjänsten.
* God kommunikationsförmåga
* Mycket goda kunskaper i svenska, såväl skriftliga som muntligt
* Samarbetsförmåga och förhållningssätt att dela med sig av kunskap och erfarenhet för kollegialt lärande
Observera att intervjuer sker löpande vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Undefined Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-07
