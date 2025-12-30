Barnskötare 80 %

Flora Dekor Alingsås HB / Barnskötarjobb / Alingsås
2025-12-30


Barnskötare/pedagog 80 %
Förskolan Solrosen i Hol söker barnskötare/pedagog, med start 12 januari 2026 eller efter överenskommelse.
Vi erbjuder en lekmiljö där man förenar nytta med nöje, lära genom att se, smaka, göra och leka. Mycket utevistelse för hälsa och friskvård, i en pedagogisk skolmiljö med skolträdgård och smådjur, samt närhet till skog och natur. Skapande lek och musik i lärande med kristen profil.
Du får arbeta i trivsam, kreativ miljö där vi sätter lärande och utveckling i fokus.
Vi ser att du som pedagog/barnskötare är tydlig, lugn och med bra ledaregenskaper.
Vi ser gärna både manliga och kvinnliga sökande.
Eftersom verksamheten vilar på kristen grund har all personal en personlig kristen tro med varierande hemvist i olika kyrkor och församlingar. Det är värdefullt att du delar den grundvärderingen. Du får arbeta i en härlig, naturnära miljö med kreativa människor.
Kollektivavtal finns via Fremia.
Välkommen att söka!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-29
E-post: anette@floradekor.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Flora Dekor Alingsås HB, http://www.floradekor.com
Hol Prästgården och Lenagården (visa karta)
441 00  ALINGSÅS

Arbetsplats
Förskolan Solrosen

Jobbnummer
9666566

