Barnskötare 80 %
Flora Dekor Alingsås HB / Barnskötarjobb / Alingsås Visa alla barnskötarjobb i Alingsås
2025-12-30
, Ale
, Vårgårda
, Lerum
, Bollebygd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Flora Dekor Alingsås HB i Alingsås
, Vårgårda
eller i hela Sverige
Barnskötare/pedagog 80 %
Förskolan Solrosen i Hol söker barnskötare/pedagog, med start 12 januari 2026 eller efter överenskommelse.
Vi erbjuder en lekmiljö där man förenar nytta med nöje, lära genom att se, smaka, göra och leka. Mycket utevistelse för hälsa och friskvård, i en pedagogisk skolmiljö med skolträdgård och smådjur, samt närhet till skog och natur. Skapande lek och musik i lärande med kristen profil.
Du får arbeta i trivsam, kreativ miljö där vi sätter lärande och utveckling i fokus.
Vi ser att du som pedagog/barnskötare är tydlig, lugn och med bra ledaregenskaper.
Vi ser gärna både manliga och kvinnliga sökande.
Eftersom verksamheten vilar på kristen grund har all personal en personlig kristen tro med varierande hemvist i olika kyrkor och församlingar. Det är värdefullt att du delar den grundvärderingen. Du får arbeta i en härlig, naturnära miljö med kreativa människor.
Kollektivavtal finns via Fremia.
Välkommen att söka! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-29
E-post: anette@floradekor.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Flora Dekor Alingsås HB
, http://www.floradekor.com
Hol Prästgården och Lenagården (visa karta
)
441 00 ALINGSÅS Arbetsplats
Förskolan Solrosen Jobbnummer
9666566