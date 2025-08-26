Barnskötare
Motala kommun, Förskoleenhet Bondebacka / Förskollärarjobb / Motala Visa alla förskollärarjobb i Motala
2025-08-26
, Vadstena
, Mjölby
, Karlsborg
, Linköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Motala kommun, Förskoleenhet Bondebacka i Motala
Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Som vår medarbetare har du ett ansvarsfullt uppdrag att tillsammans med oss anpassa arbetet till förändringar och agera för att utveckla ett hållbart sjöstadsliv i Motala kommun.
Verksamhet Förskola är en del av Bildningsförvaltningen. Vi arbetar för en likvärdig förskola där alla barns rätt till utbildning står i fokus, vi tydliggör yrkesroller och ansvar för förskollärare och barnskötare. Vår vision är att förskolan ska stödja varje barn oavsett förutsättningar så att alla ges möjlighet att utvecklas mot målen. Vårt mål är att erbjuda ett stödjande lärande i en inspirerande och trygg miljö som möter individens och samhällets behov. Hos oss sker kompetensutveckling och nätverkande kontinuerligt. Vi har en sammanhållen övergripande kompetensutvecklingsplan och fem studiedagar per år. Verksamhet Förskola har egna specialpedagoger. Alla våra förskolor har arbetskläder, både för inom - och utomhusbruk, ett led i vårt arbete att höja frisknärvaron i verksamheten.
Vi gillar dig - och vi hjälper dig att utvecklas. Vår vision är att barn och vuxna tillsammans ska utvecklas till kreativa, positiva individer som väljer livsglädje. Därför erbjuder vi en bred och djup verksamhet där vi ger dig möjligheterna, oavsett vilka mål du har. Motala ska vara en attraktiv och innovativ del av östgötaregionen där det är enkelt att bo och verka. Det är också vår drivkraft inom bildningsförvaltningen.
Förskoleenhet Bondebacka består av tre förskolor Bondebacka, Ekparken och Österstad. Förskolorna arbetar med barnen i mindre grupper större delen av dagen samt i pedagogiska spår där förskolläraren är ansvarig för undervisningen.
Tjänsten är på förskolan EkparkenPubliceringsdatum2025-08-26Arbetsuppgifter
Som barnskötare är du en viktig del av arbetslaget och bidrar till att skapa en trygg, lärorik och stimulerande miljö för barnen, barnskötarens arbetsuppgifter i förskolan är mångsidiga. Som barnskötare ansvarar du för barnens omsorg och behov genom att skapa en trygg och positiv atmosfär. Du deltar aktivt i reflektion och uppföljning samt genomför pedagogiska aktiviteter enligt förskolans läroplan.
Genom att vara en närvarande pedagog stärka barnens sociala färdigheter, leda dem att samarbeta och hantera konflikter. Observera och dokumentera barnens utveckling. Samverka med vårdnadshavare och kollegor kring barnens behov och trivsel.
Samarbeta med förskollärare och övrig personal för att utveckla verksamheten och säkerställa en god arbetsmiljö.Kvalifikationer
Barnskötarutbildning
* Minst 1-2 års erfarenhet av arbete i förskola eller liknande pedagogisk verksamhet.
* God samarbetsförmåga och ett varmt, professionellt bemötande.
* Intresse för barns utveckling och lärande.
* Förmåga att arbeta självständigt och ta initiativ.Dina personliga egenskaper
* Ansvarstagande du tar ansvar för både barnens välmående och dina arbetsuppgifter.
* Flexibel du kan anpassa dig efter barnens behov och förändringar i verksamheten.
* Empatisk du har förmåga att förstå och möta barnen med respekt och omtanke.
* Lekfull och kreativ du bidrar med fantasi och glädje i barnens vardag.
* Tålmodig du hanterar utmanande situationer med lugn och förståelse.
* Kommunikativ du är tydlig i din kommunikation med både barn, kollegor och vårdnadshavare.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner och att arbeta i Motala kommun på motala.se/arbete.
För att läsa mer om kommunen i övrigt kan gå in på motala.se
Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.
Vänligen respektera att vi undanber oss all direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag, som vi inte har avtal med, samt försäljare av ytterligare platsannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C273337". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Motala kommun
(org.nr 212000-2817) Arbetsplats
Motala kommun, Förskoleenhet Bondebacka Kontakt
Rektor
Linda Månsson linda.mansson@motala.se 0141-22 87 99 Jobbnummer
9476242