Barnskötare 100%, vikariat under hösten -26
2026-05-03
Birkaskolans är en verksamhet med barn från förskola till grundskola. F-9. Förskolan och Skolans mål är att med hjälp av montessoripedagogiken, utveckla kreativitet, självtillit och lust att lära.
I förskolan har vi ca 130 barn fördelade på 8 avdelningar. I grundskolan har vi drygt 400 elever fördelade i åldersblandade klasser F-1, 2-3, 4-6 samt åldershomogent i åk 7-9.
Vi har en väl förankrad värdegrund som består av orden delaktighet, respekt, utveckling och trygghet. Dessa ord är i högsta grad levande och vi arbetar utifrån dessa värderingar i allt vi gör.
Vår förskola erbjuder kontinuitet och trygghet i en inspirerande miljö, anpassad till barnens storlek och till dess utvecklingsnivå. Vi vill att varje barn, utifrån sina förutsättningar, ska växa och utvecklas till en självständig individ i sin egen takt. Barngrupperna är åldersblandade och de äldre barnen är förebilder och kan vägleda och vara till hjälp för de yngre.
Fri lek, natur och skapande aktiviteter är också en stor och viktig del av verksamheten.
Vi söker dig som är barnskötare. Vi vill att du har god samarbetsförmåga, är flexibel och har ett positivt förhållningssätt. Vi vill att du tycker om utmaningar och tänker annorlunda. Du ska kunna utveckla den pedagogiska miljön tillsammans med andra pedagoger på avdelningen så att verksamheten blir stimulerande och utmanande. Du driver och utvecklar pedagogiken i linje med montessoripedagogiken och övriga styrdokument.
Tjänsten är ett vikariat under hösten 2026 men kan i takt med att förskolan växer bli en tillsvidare anställning.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan annonsen löper ut.
Sista dag att ansöka är 2026-06-02
E-post: info@birkaskolan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Barnskötare Birkaskolan". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mälaröarnas Montessori, Ek. För.
, http://www.birkaskolan.se
Björkuddsvägen 98 (visa karta
)
178 22 EKERÖ Arbetsplats
Birkaskolan - Mälaröarnas Montessoriskola Kontakt
Rektor
Johan Broman johan.broman@birkaskolan.se Jobbnummer
