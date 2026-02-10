Barnsekreterare
Osby kommun ligger i nordöstra Skåne, i hjärtat av Sydsverige med goda kommunikationer och naturnära boendemiljöer.
Söker du ett givande och intressant arbete med möjlighet att utvecklas i din roll? Då har vi jobbet du söker!
Som medarbetare är du en viktig del av dagens och framtidens utveckling. Vi finns där våra medborgare finns, vi påverkar och gör skillnad i människors vardag varje dag. Vi anser att vi har Sveriges viktigaste jobb!
I Osby kommun tar vi avstamp i en gemensam värdegrund i vår strävan mot att utföra vanliga jobb ovanligt bra.

Dina arbetsuppgifter
Vill du göra verklig skillnad för barn och samtidigt få nära kollegor, korta beslutsvägar och ett gott skratt på jobbet?
Vi stärker upp och utökar med en tjänst så nu öppnar sig chansen för dig att kliva in i en viktig och meningsfull roll där du varje dag får vara med och påverka tillvaron för barn som har det extra tufft.
Om oss på enheten Individ och familj myndighet:
Vi är ett härligt gäng på ca 24 personer som arbetar med:
Aktualiseringar och förhandsbedömningar.
Utredningar, uppföljning av insatser och placeringar enligt SoL, LVU, LVM och LBSB.
Familjehemsvård - utredning av familjehem, uppföljning och handledning.
Familjerätt - samarbetssamtal samt vårdnads- och umgängesärenden.
Vi hjälps åt, stöttar varandra och har ett nära samarbete inom och mellan våra olika roller. Vi är ett tryggt och engagerat gäng som ställer upp för varandra!
Om rollen barnsekreterare:
Du kommer att arbeta med barn och unga som är placerade, deras familjer, nätverk och familjehem. Du följer barnets vård nära och är en viktig länk i barnets liv, du är där när det behövs som mest.
Du ingår i ett team med fem andra barnsekreterare och har alltid nära till stöd från både kollegor, familjehemssekreterare, 1:e socialsekreterare och chef. Vi har regelbundna ärendedragningar och en kultur av att ingen står ensam i svåra beslut.
Hos oss får du:
Ett team som gillar att jobba och gillar varandra.
Korta beslutsvägar och samverkan på riktigt.
Flexibelt arbete med möjlighet till distans och flextid.
Tillgång till extern handledning och administrativt stöd.
Förmåner som semesterväxling och friskvårdsbidrag.
Vi vågar påstå att det är något särskilt med att jobba i en mindre kommun du märker det i samarbetet, i närheten till beslutsfattare och i känslan av gemenskap.Kvalifikationer
Vem är du?
Du är socionom och har gärna erfarenhet från arbete inom socialtjänsten med barn och unga. Du har koll på relevant lagstiftning och gärna också på Treserva, BBIC och Signs of Safety.
Vi tror att du trivs i ett arbete där varje dag inte är exakt som den förra, där du får använda både hjärta och hjärna och där du får vara med och skapa trygga sammanhang för de barn som behöver det mest.
B-körkort och god svenska i tal och skrift är ett krav.
Låter det här som en roll för dig?
Vänta inte med att skicka in din ansökan!
Välkommen till oss vi ser fram emot att höra från dig!
ÖVRIGT
Det finns möjlighet att kombinera arbetet med att vara deltidsbrandman. Bedömning görs utifrån verksamhetens behov.
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval vilket innebär att vi kan komma att kalla till anställningsintervju innan ansökningstiden har gått ut. Vi ber dig därför att inkomma med din ansökan så snart som möjligt.
Vi har valt rekryteringssätt och undanber oss därför, vänligt men bestämt, all kontakt med rekryteringsbolag.
Med hänsyn till medarbetares, kollegors, kunders och brukares hälsa tillämpar Osby kommun rökfri arbetstid.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Osby kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.
Om du blir kallad till intervju ber vi dig ta med betygshandlingar.
Vid eventuell anställning krävs registerutdrag från belastningsregistret.
Enligt avtal.
