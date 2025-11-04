Barnpassare Till Minisats Älvsjö
2025-11-04
Brinner du för att ge en service i världsklass som gör människor friskare och gladare?
På SATS vill vi göra människor friskare och gladare - det är vår drivkraft varje dag. Du delar våra värderingar genom att alltid sätta våra medlemmar i första rummet och vara ansvarstagande, extraordinär och professionell i allt du gör.
Som barnpassare har du huvudansvaret för att välkomna gymmets medlemmars barn så att de känner sig trygga och välkomna. Barnpassningen ska erbjuda ett varierat och kreativt utbud av aktiviteter. Barnens säkerhet ska alltid vara högsta prioritet
Vi är ett värderingsstyrt företag, vilket innebär att våra värderingar genomsyrar allt vi gör och hjälper oss att skapa en atmosfär där alla känner sig lika välkomna och motiverade. Vi sätter våra medlemmar först och är ansvarstagande, extraordinära och professionella
Vi söker en Barnpassare på 5-10 h/vecka, både på vardagar under dagtid och helger! På sikt finns det möjlighet att börja jobba som Medlemsvärd om intresset finns Start 1 december!
NYCKLAR TILL FRAMGÅNG :
Skapa en trevlig atmosfär på MiniSATS genom trygghet, ordning & säkerhet
Bidra till att barnen får en aktiv och rolig vistelse i barnpassningen
Håll dig uppdaterad om aktiviteter, nyheter, kampanjer och erbjudanden på centret och dela informationen med klubbens medlemmar
Lekfull och kreativ.
Trygg och välkomnande.
Bra sociala och kommunikativa färdigheter, samt goda kunskaper i tal och skrift på engelska.
DINA OMRÅDEN ATT SKINA :
Leverera exceptionella nivåer inom alla områden enligt våra värderingar och klubbens handbok.
Naturlig talang med barn samt lösningsorienterad.
ÄR DET DIG VI SÖKER?
Har du erfarenhet av att arbeta med barn och har en naturlig talang med barn? Har du goda kunskaper i svenska (och ev. annat språk) samt engelska, och har du starka kommunikationsfärdigheter?
Tänk dig detta: Varje dag är du på uppdrag för att göra någon annans liv lite bättre. Vi är ganska säkra på att det här är något unikt som du inte vill missa
Låter detta som ett jobb som både motiverar och är kul? Då är det bara att höra av dig direkt!
Tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka in din ansökan så snart som möjligt!
• Vi gör bakgrundskontroller på samtliga personer vi avser att anställa.
Om du har några frågor angående rollen hittar du rekryterande chefs mejladress under Contact nedan.
Om du har fackliga frågor besvaras dessa av Unionenklubben på SATS, unionen@sats.se
#SATSSverige #LI-SK1 Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sats Sports Club Sweden AB
(org.nr 556563-2527), https://satsgroup.com/ Arbetsplats
Sats Group Kontakt
Sofia Karlberg sofia.karlberg@sats.se Jobbnummer
9588641